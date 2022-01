Dembélé quiere renovar, pero no aceptará amenazas ni ultimátums

El Barça le ha puesto sobre la mesa varios ultimátums a Dembélé. El primero en diciembre, cuando aseguraron que querían irse de vacaciones con la renovación solventada. Sin embargo, el francés no tiene ninguna prisa y alarga la negociación, que no pasa por un buen momento. El jugador es consciente de que cuanto más tiempo pase, más tiene la sartén por el mango.

Dembélé quiere renovar, pero no acepta “amenazas ni presiones” para hacerlo. El entorno del francés ha puesto unas condiciones altas, “inadmisibles”, según fuentes del club. Pero no entiende el futbolista que no se cree una mesa de negociación. Dembélé piensa que, si sus pretensiones son consideradas como “altas” por el club, la solución es sentarse y buscar un acuerdo. Sin embargo, el club le ha plantado una oferta sobre la mesa al francés y la siguiente disyuntiva: “o lo tomas o lo dejas”.

También se mostró contundente Xavi: “O renueva o se le busca una salida”. A pesar de este ultimátum, Dembélé no tiene ninguna voluntad de salir del club ahora. “O renovamos o salimos gratis en junio a la Premier”, aseguran fuentes del entorno del futbolista galo, remarcando que la voluntad del futbolista es la de prolongar su vínculo con el club azulgrana. “Dembélé le ha dicho muchas veces a Xavi que quiere renovar, pero desgraciadamente no decide él”, lamentan desde el club. “Pide una prima de fichaje inasumible”, cuentan, tristes por la situación, ya que el futbolista “es un buen chico que quiere quedarse”. Mañana cuerpo técnico y club hablarán para ver si convocan al jugador, pero la decisión que prevaldrá es la de la entidad, que opta por apartarle.

Dembélé, de hecho, está encantado con Xavi y así lo hace saber. “Nunca se ha apuntado desde nuestro bando hacia Xavi”, cuentan desde el entorno de Dembélé. Al contrario, Ousmane Dembélé le está agradecido al de Terrassa por todo lo que está haciendo con él. Los problemas con el club empezaron mucho antes de que Xavi llegara al banquillo, ya que el club le intentó colocar en el PSG y en el Manchester United a pesar de la voluntad de Dembélé de seguir. Por este motivo se antoja complicada la renovación de Dembélé. También su salida. El Barça esperaba hoy una respuesta y Dembélé no se dio por aludido. Para ellos la negociación sigue. La cuerda se sigue tensando y el final parece inevitable.