"Se puede meter en un problema muy grave": el partido que puede decidir el futuro de Simeone en el Atlético

El Atlético de Madrid ha caído eliminado en la Copa del Rey ante la Real Sociedad, siendo este un nuevo golpe en la complicada temporada de los del Metropolitano. Mientras, el Barça sigue batallando con Dembélé respecto a su renovación y Ancelotti ha mandado un dardo a Hazard y Bale.

El panorama del Atlético tras la eliminación

La eliminación ante la Real Sociedad es el último traspié que ha sufrido el longevo proyecto de Simeone en el Atlético de Madrid. ¿En qué situación queda el argentino en el club rojiblanco?

Antonio Romero: “No puedo comprar una ruptura emocional con el entrenador porque deja muy mal a los jugadores. El tema es una cuestión de fútbol, no está consiguiendo sacar los máximos de cada jugador. El Cholo Simeone está fracasando rotundamente a la hora de sacarle partido a la plantilla”.

Julio Pulido: “Toca fondo, pero hay más fondo todavía si no entra a Champions. Simeone ya lo ha probado todo. Mi sensación (e información) es que hay un desgaste. Este año especialmente estaban muy nerviosos tanto Simeone como el Profe Ortega. Esto ha afectado a los jugadores y ya no pueden más. Su método termina cansando”.

Miguel Martín Talavera: "Cuando caes con estrépito no compites. Ahora mismo es un equipo irreconocible. Antes, incluso jugando mal, se le reconocía. El año pasado Simeone si consiguió sacar lo mejor de todos. Hay que ver en la parcela física las lesiones y las recaídas. No se puede decir que no es capaz de sacar rendimiento a una plantilla porque ya lo hizo el año pasado”.

Javier Matallanas: “Había un vestuario que antes le seguía. Los capitanes eran los que le apoyaban. En esas crisis que ha habido, los propios resultados lo han paliado. El año pasado El Cholo lo arregló con la salida de Diego Costa. Ahora es el mismo escenario: está Luis Suárez y se ha hablado mucho de una posible salida. Si no gana al Valencia, se mete en un problema muy grave. Si no entras en puestos europeos la cosa peligra de verdad”.

Pablo Pinto: “Es un poco de todo. Si los resultados fallan hay grupos humanos que responden de una manera y otros de otra. Diego Costa tampoco era fácil de llevar. Ahora no existe ese núcleo duro que respalde al Cholo en el vestuario. El equipó de ahora no tiene alma y eso es culpa de los jugadores y también del Cholo. No hay posibilidad ninguna de que se le eche antes del final de temporada”.

"No se me ocurre un entrenador mejor para el Atlético de Madrid que el Cholo Simeone".

Lluis Flaquer: "La desconexión tenía que llegar. Simeone lleva 10 años, es una rara avis en los banquillos. Y es normal que no tengan hambre, ganaron la Liga la temporada pasada".

Sigue el tira y afloja por Dembélé

Tras la información de Santi Ovalle sobre la intención de Dembélé de seguir negociando, continúa el tira y afloja por la renovación del francés en el Barça.

Antonio Romero: "Xavi ha pecado de novato con todo este tema de Mbappé. Dijo que podía ser uno de los mejores del mundo, y eso ha dado pie a esta situación con la renovación".

Julio Pulido: "Xavi está siendo cómplice de las formas que está teniendo el club. No puede ser así".

Javier Matallanas: "Xavi va acorde a la política deportiva del club".

Pablo Pinto: "Depay también llegó libre en el verano pasado y hubo las presiones que suele haber en este tipo de situaciones".

Lluis Flaquer: "Creo que si el Barça quiere ser firme con el mensaje de Xavi, Dembélé no viajaría a Bilbao para jugar contra el Athletic. De aquí a que acabe el mercado, no debería jugar; de ahí en adelante ya se reevaluará la situación".

El futuro de Bale y Hazard

"No es que haya pasado algo entre ellos y yo, es por la competencia. Pasa en todos los grandes clubes", comentaba Ancelotti sobre la situación de Hazard y Bale en el Real Madrid. ¿Qué pasará con el futuro de ambos futbolistas?

Antonio Romero: "Veo imposible que le paguen a Hazard el sueldo que tiene en el Madrid. No va a irse perdiendo dinero".

Julio Pulido: "Si Hazard es un poco profesional, se irá del Real Madrid para poder acabar su carrera dignamente, jugando".

Javier Matallanas: "Kiko Narváez le perdonó dinero al Atleti, pero no conozco muchos casos más de futbolistas que perdonen dinero".