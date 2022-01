Jabois, sobre Gento: "Durante todo el tiempo que dure el fútbol durará la labor de los padres fundadores"

Durante El Sanedrín ilustrado de 'El Larguero', Manuel Jabois ha hablado sobre la leyenda que ha dejado Francisco Gento en el fútbol. "Es de una época en la que se funda la máxima competición europea. Cuando estás construyendo algo y dejas tus huellas en ese cemento se quedán ahí para toda la vida, para siempre. Su generación de jugadores ha dejado una huella imborrable en la Copa de Europa. Todo el mundo en España sabe la dimensión de Gento. Lo bonito del deporte es que hay ciertos nombres y ciertas gestas que son imperecederas. Uno se muere porque es biológicamente imposible que no lo haga pero es evidente que todo el tiempo que dure el fútbol durará la labor de los padres fundadores. Gento es uno de ellos".

El madridismo y el fútbol español se han despedido esta semana de Paco Gento, la 'galerna del Cantábrico' que falleció este martes a los 88 años de edad. Por 'El Larguero' también pasaron Vicente del Bosque, que coincidió con Gento en el Real Madrid como jugador, Luis Suárez Miramontes —compañero de Selección y rival en el Barça— y Alfredo Relaño repasaron sus mejores momentos.

Vicente del Bosque: "He tenido muy buen trato. Era un hombre humilde y sencillo. No coincidí con él en el vestuario, pero le tenía en gran estima. Yo era joven y él estuvo en el primer equipo. Estuvo 18 años, muchos quisieron ser su sustituto y ninguno lo consiguió. Hubo una purga de jugadores que fueron básicos en el primer equipo y él incluido". "Paco era tan rápido, abría tanto el campo... Y era muy difícil jugar a la velocidad que jugaba". "Con el paso del tiempo ha sido majísimo con todos. Él era presidente de honor y hacía las cosas porque creía en ellas. A veces iba a ver al Castilla y se ponía al fondo, solo, y entraba aislado".

Luis Suárez Miramontes: "¿Quién era mejor entre él y yo? Él. Era mucho más rápido. Es el futbolista que más he visto mejorar en poco tiempo. Cuando comenzó cometía errores, pero aprendió muchísimo en poquísimo tiempo". "Aprendió a manejar la técnica. Una de las cosas que mataba a los defensas es que tenía mucha velocidad, se paraba en seco y cuando el defensor intentaba parar, volvía a salir como un tiro. Él muchas veces echaba el balón hacia delante, se iba y volvía a por el balón. Pero para el que jugaba a su lado era una fiesta: aunque te equivocases, llegaba. Di Stéfano creyó en él, pero Héctor Rial le ayudó mucho". "En el famoso gol contra Irlanda del norte Héctor Rial y él hicieron prácticamente todo, yo solo metí el gol. Con dos jugadores alrededor, uno que se movía y otro que iba adentro como un león, era fácil". "Lo que era en el campo, era fuera del campo. Con la carrera que había hecho tenía que haber dicho 'he hecho esto y merezco llamar más la atención'. No solo en el Real Madrid sino en toda España".

Alfredo Relaño: "En el primer año, el Bernabéu estuvo contra él. Fue casi una chufla en el Bernabéu. Los otros se mandaban balones largos, se dejaban atrás... Él la primera vuelta casi ni la juega. Luego aplicó su velocidad y potencia y fue un jugador grandioso". "Cuando llegó Rial le dijo lo que iban a hacer: tuya, mía, tuya, mía y tiramos. Porque si tiraba él solo, o la perdía o sus compañeros no habían llegado". "Esa es la jugada que le define. Hay bastantes jugadas de él grabadas, pero esa es la que más le define. En el NODO, cuando se veían en el cine jugadas de Gento se escuchaban murmuros porque enseguida los del Barça bajaban".