"Cuando están atascados, encuentran la portería", el jugador del Real Madrid que desatasca a los de Ancelotti

El Real Madrid sufrió para empatar ante el Elche, en el que el gol del empate lo firmó Militao. El Atlético de Madrid vivió la locura de la remontada ante el Valencia en el descuento y, por su parte, el Barça sufrió en Vitoria para sumar tres puntos con el tanto de De Jong. El Sanedrín de futbolistas repasó las claves del partido.

El Real Madrid se atasca ante el Elche

Los de Ancelotti sumaron un punto ante el Elche gracias al gol in extremis de Militao.

Álvaro Benito: "No me disgustó el Real Madrid. En otros días están más atascados, pero a través de Vinicius encontraron la portería contraria. Ayer fue uno de esos accidentes que a veces suceden en el fútbol y no te lo explicas. A mí no me disgustaron para nada".

Kiko Narváez: "Lo que no le entra a este equipo es la crisis. Hay muchos momentos del partido que llegan, que controlan... No es un resultado para preocuparse, no es una tendencia. No es un problema preocupante".

Gustavo López: "Son todos positivos. En el segundo tiempo el único que parecía algo diferente era Vinicius, pero siguen encontrando muchas puertas abiertas".

El Barça, todavía sin estilo

En plena 'crisis Dembélé', los de Xavi siguen sin mostrar su mejor versión a pesar de sumar tres puntos ante el Deportivo Alavés.

Gustavo López: "Ahora como está, lo mejor que le puede pasar al Barça es ganar. Como sea. No estamos viendo un Barça con la alegría que quiere Xavi. Frente al alavés se ve un equipo demasiado gris y plano".

Álvaro Benito: "En el fútbol de élite ninguna filosofía puede ir por encima del resultado. Si no ganas, nada vale. Ganar de cualquier manera no vale en el medio largo plazo. Del estilo te acuerdas cuando pierdes".

Raúl Ruiz: "El estilo es muy lírico: si no ganas, olvídate. Xavi venía con unas ideas, pero luego se ha encontrado con lo que había. Ahora tiene que centrarse en entrar en Champions porque si no será una ruina económica para este Barça".

Álvaro Benito: "El culé está quemado porque no ve una mejoría después de un rato. Pero Xavi tiene un trabajo dificilísimo: los jugadores no entienden su juego de posición. Además, que no pasa nada porque ganes los partidos con dos centros de cabeza de De Jong".

Kiko Narváez: "El esfuerzo es innegociable. Pero lo que no es innegociable es la propuesta. Hay un momento hay que ver qué pasa y qué no. Hay que tener cintura. Esto hace ya un tiempo que lo dijo Xavi. Y la gente en Vitoria ha visto a ver cosas que le dijeron que no iba a ver".

Los pitos a Joao Félix

La polémica entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone continúa. El cambio del portugués ante el Valencia fue pitado y el jugador aplaudió dicha acción de las gradas del Wanda Metropolitano.

Gustavo López: "Esto no le ayuda al futbolista, a integrarse con el equipo, el entrenador... Creo que son cosas negativas que tiene. Tiene muchísima calidad, pero no la está demostrando como debería. Todos los gestos más allá de lo futbolístico no le ayudan. Los grandes títulos los gana el equipo, no las individualidades. A ningún jugador le gusta salir. Pero si en un resultado negativo el equipo le pudo dar la vuelta, es para darle la enhorabuena".

Kiko Narváez: "No termina de gestionar el presente. Miguel Ángel Gil Marín habla con el Cholo y entendemos que tiene que intentar ayudar a un jugador franquicia como es él. A mí lo que me preocupa son las declaraciones de Giménez, en la que dijo que no tenían la voracidad del año pasado. Pero con Joao son 30 meses y el chaval no termina de encajar".