Las Preguntas Canallas: "Ancelotti le ha dicho a Xavi: 'mira, coge libreta y boli, y apunta cómo se hace..."

Esta jornada ha sido una jornada llena de emoción pero sobre todo de goles in extremis, de tantos en los últimos minutos que han ayudado a los equipos grandes como Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid. Los colchoneros remontaron ante el Valencia en una victoria de fe, balsámica para el Cholo Simeone; el Barcelona en Mendizorroza con un reivindicativo De Jong y los de Ancelotti empataron un encuentro que en el 80 perdían por dos goles.

Las preguntas canallas

Los últimos cuatro pinchazos del Madrid en el Bernabéu han sido ante el Sheriff, Osasuna, Cádiz y Elche... ¿Va de sobrado el Madrid contra los equipos pequeños?

Antonio Romero: "Sí y hay que echar a Ancelotti"

Que los cuartos de final de la Copa se jueguen sin varios jugadores internacionales... ¿Adultera la competición?

Jesús Gallego: "No, es una fecha impuesta desde el año pasado. Ya se sabía perfectamente desde principio de temporada".

Real Madrid y Sevilla lo damos por hecho... Si el Betis mantiene el ritmo... ¿Quién ocupará la cuarta plaza de Champions? ¿Atlético, Barça u otro?

Julio Pulido: "Va a ser el Atlético de Madrid".

¿La mala organización del calendario es culpa de la Federación, la FIFA o de los clubes por no rebelarse?

Antón Meana: "Solo faltaba que fuese de la Federación... Quitaría jornadas de Liga, una Liga de 16 equipos, quitaría equipos en Champions, solamente dos por grandes ligas y quitaría partidos de selecciones, fuera ventanas y solo grandes torneos y los preparatorios previos".

¿Florentino cuenta también con Hazard para la próxima temporada o su salida es necesaria para hacer caja?

Mario Torrejón: "No, lo normal es que lo venda".

Antonio Romero: "Ancelotti le ha dicho a Xavi: 'mira, coge una libreta y un boli y apunta cómo se hace para desprenderte de un futbolista que gana mucha pasta y tiene contrato en vigor: le tienes que poner en valor porque si no es imposible venderlo y ya lo tienes complicado, pero si tú vas y dices públicamente que no cuentas con él, como es el caso de Xavi, pues no te vienen a comprar ni el bacalao".

Al Madrid le han pitado esta tarde dos penaltis a favor contra el Elche... ¿Te han parecido pocos?

Jordi Martí: "Estoy muy satisfecho porque el VAR corrigió un penalti al Real Madrid".

¿Se está portando peor Dembelé con el Barça o el Barça con Dembelé?

Marcos López: "Se ha portado mal Dembélé con el Barça por estos cuatro años en los que no ha rendido".

¿Confías lo mismo, menos, o más en Xavi y su proyecto que el 8 de noviembre, día de su presentación?

Lluís Flaquer: "Sigo confiando igual, está siendo más lento de lo esperado, pero es el entrenador ideal para el barça".

¿El de Mario Hermoso es uno de los 5 goles más importantes para Simeone desde que llegó al Atlético?

Talavera: "No, ni mucho menos. Es importante por el contexto del que se venía, nada más".

Julio Pulido: "Me pareció una celebración desmesurada, exagerada, fuera de lugar y de cualquier contexto por parte de Simeone. Entiendo que lo celebre pero ha sido demasiado"

Cerezo dijo esto en la previa del Atlético-Valencia... ¿Estás de acuerdo? ¿A quién crees que señala el presidente atlético?

Pablo Pinto: "Creo que Cerezo no dice lo que quiere decir, es la línea del discurso de Giménez tras el partido".

Llevas semanas contando que ha habido cambios en las adjudicaciones de partidos, con árbitros menos experimentados en encuentros importantes... ¿Se están equivocando desde el CTA?

Iturralde González: "Regular. Díaz de Mera superado por el partido y Figueroa Vázquez lleva tres malos partidos".

BONUS TRACK

¿A quién va dar más bola Ancelotti en el resto de temporada: Hazard, Isco o Ceballos?

Antonio Romero: "A Hazard".

Pensando en el tiempo de ocio de esta semana que entra... ¿Tienes más ganas de ver el nuevo documental sobre Simeone en Amazon o el Festival de Benidorm que elegirá a nuestro representante en Eurovisión?

Jesús Gallego: "Veré el documental de Georgina".

Hemos visto como el Clásico de ACB en el Wizink Center se detenía para homenajear a Felipe Reyes... ¿Detendrías el Real Madrid - PSG de Champions en el minuto 4 para homenajear a Sergio Ramos?

Julio Pulido: "Hoy ha marcado un gol con el PSG y en vez de alegrarnos, lo que hacemos es mofa y meme de Ramos con el PSG. Los que iniciaron la campaña de desprestigio contra Ramos están contentos. Todo se convierte en mofa y en broma. Un homenaje así creo que no le gustaría al propio Ramos".

Cuatro jugadores terminan contrato en el Madrid el próximo mes de junio: Marcelo, Modric, Isco y Bale... ¿Quién/quiénes se van a quedar y quiénes harán las maletas?

Antón Meana: "Se quedará solamente Modric".

Si en este parón internacional también jugase la Selección Española... ¿A cuántos jugadores del Real Madrid crees que convocaría Luis Enrique?

Mario Torrejón: "A ninguno. Carvajal está con COVID".

En la previa del Alavés - Barça en Carrusel te ha dado por una palabra... ¿Cambiarías el gen barcelonista por el madridista a partir del minuto 80 de los partidos?

Jordi Martí: "En absoluto. ¿Este gen es una condición exclusiva del Real Madrid? No es algo científicamente acreditado".

¿Las frases de Xavi como "empezar de cero", "nuevo ciclo"... son compatibles con seguir poniendo como titulares a Piqué, Alba y Busquets?

Marcos López: "De momento, sí, pero llegará el momento de que tenga que tomar decisiones".

Si te pudieses convertir en Mateu Alemany de aquí al 31 de enero... Dime un jugador al que ficharías y otro al que venderías...

Lluís Flaquer: "Ficharía a Mbappé y me quitaría de en medio a Démbéle".

¿Hay más ganas de echar a Simeone en el Bernabéu, en el Camp Nou o en esta tertulia?

Talavera: "Sin ninguna duda, en este Sanedrín".

¿De todas las cosas que se han dicho, cuál es la que más ha afectado al Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Lo de que el vestuario estaba roto y es mentira. Hay diferencias con algún jugador, pero después de la clasificación frente al Porto hubo una comida en casa de uno".

Con las bajas que tendrá el Real Madrid para el partido de cuartos y con muchos equipos candidatos eliminados... ¿Es el Athletic Club el máximo favorito a ganar la Copa?

Iturralde González: "El Athletic de Bilbao le toca el Cádiz y sufrirá mucho pero en esta competición contra los grandes es capaz de ser mejor".