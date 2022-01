Romero, sobre la decisión de Ansu Fati: "Es muy raro que los futbolistas no se fíen de sus servicios médicos"

Este martes el FC Barcelona comunicó públicamente la decisión de Ansu Fati de realizar un tratamiento conservador y evitar así el quirófano para tratar su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. El Sanedrín ha debatido sobre ello, toda vez que la Cadena SER ha ido informando que el Barça recomendaba a Fati que se operase.

Antonio Romero: "En algún momento los clubes deberían acotar este tema contractualmente. Si sale bien fantástico, pero si sale mal... Suena muy raro que los futbolistas no se fíen de sus servicios médicos".

Jordi Martí: "Tenemos que ser muy prudentes y expresarnos con toda cautela".

Lluís Flaquer: "Hablando con doctores, ellos te dicen que los dos caminos son correctos. No significa que ir por el otro camino es que estés errando, simplemente implica otras cosas distintas a la operación. Se pide que no haya ningún tipo de prisa con su regreso y que tampoco se produzca un distanciamiento entre el jugador y los servicios médicos".

Julio Pulido: "¿Quién hay detrás de Ansu Fati para recomendarle el tratamiento conservador?".

Podría haber restricciones para el Madrid en París

Antón Meana: "UEFA explicó que ellos van a asumir las normas de cada estado. En Francia dan por hecho que los futbolistas de clubes franceses podrán jugar sin estar vacunados porque en teoría no te exigen estar vacunados para jugar, pero no podrán acceder al país los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, que no estén vacunados".

Julio Pulido: "Hace un mes había jugadores del Real Madrid que no estaban vacunados con la pauta completa. No cumplían con esta exigencia que piden en Francia. También pasó con los jugadores del Atlético de Madrid".

Antonio Romero: "Ancelotti dijo públicamente que según sus noticias todos estaban vacunados".

Antón Meana: "No queda claro si Francia va a exigir para jugar su competición el hecho de estar vacunados. Va a ser un tema muy importante de aquí a que el Real Madrid pise Francia".

Antonio Romero: "¿Hacemos porra? Yo digo que juegan todos los del PSG y todos los del Real Madrid".

Antón Meana: "Yo aquí tengo mis dudas, me pongo en el lado contrario de la porra de Romero. Creo que los del Madrid que no estén vacunados con pauta completa no van a jugar".

Julio Pulido: "Esto sería muy grave".