Ansu Fati ha decidido no operarse. El delantero español del FC Barcelona realizará un tratamiento conservador. El jugador, que se volvió a lesionar en el partido de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, tuvo una reunión con el club para decidir su futuro, si operarse o no. El '10' del Barça ha optado por lo segundo, así lo ha explicado el club catalán en un comunicado: "El jugador del primer equipo Ansu Fati seguirá tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. La evolución marcará su disponibilidad".

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador del primer equipo Ansu Fati seguirá tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/UdHHKQ5COH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2022

El jugador azulgrana sufre una lesión en el bíceps femoral, la misma que le hizo parar esta temporada en el partido frente al Celta de Vigo, y de la que ahora nuevamente ha vuelto a recaer. La recomendación de los médicos y recuperadores del club era la intervención quirúrgica, que aunque fuese una opción más agresiva, y con más tiempo de recuperación, tenía menos posibilidad de recaída. Ansu Fati ha decidido el tratamiento conservador.

El delantero, de los jugadores más prometedores de nuestro fútbol, ha pasado hasta en tres ocasiones por quirófano. Ansu Fati —que está "muy afectado porque es una situación difícil", según explicó el técnico Xavi— agradeció las muestras de apoyo: "¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! ¡Never give up!".