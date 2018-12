Buenafuente le dedica el último 'Late Motiv' a Michael Robinson tras anunciar que sufre cáncer

Este lunes, Michael Robinson anunció en 'La Ventana' que padecía cáncer tras ser diagnosticado de "un melanoma avanzado con metástasis". "Todo empezó con un bulto en la axila, luego reconozco que no escuché muy bien porque creía que era todo una pesadilla, pensaba que era un mal sueño porque me encontraba como una flor", explicó el exfutbolista y presentador.

Tras comunicar la noticia, compañeros de profesión y seguidores mostraron todo su apoyo al comentarista deportivo. Especialmente emotivo fue el gesto que tuvo Andreu Buenafuente al dedicarle el último programa de 'Late Motiv': "Programa dedicado a Michael Robinson. Un abrazo enorme compañero".

Robinson ha sido un invitado habitual de 'Late Motiv', el programa que emite Cero en Movistar Plus. De hecho, el presentador acudió al primer aniversario del espacio donde Raúl Perez se caracterizó de él aprovechando su presencia.

Michael Robinson, en 'La Ventana'

Tras anunciar en 'La Ventana' que sufre cáncer, Michael Robinson quiso tranquilizar a los oyentes, mostrándose animado y con ganas de luchar.

"La ciencia ha hablado, la ciencia ha dictado… pero yo voy a decir cómo voy a vivir, esa es mi potestad. No hay un Michael previo a la enfermedad y después de la enfermedad. Me sentí empoderado. Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar".

También habló para 'El Larguero': "No quiero que nadie se preocupe por mí porque estoy bien y yo no sé qué he hecho para encontrarme bien. Somos mucho más grandes de lo que imaginamos, pero rara vez estamos puestos a prueba. Si yo no tuviera que enfrentarme a esta batalla no sabría que no soy tan calzonazos como pensaba".