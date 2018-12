La Generalitat traslada al Gobierno un documento con sus propuestas para el diálogo / ()

La reunión entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña ha dado lugar a un comunicado conjunto en el que ambos gobiernos se comprometen a mantener un "diálogo efectivo" para buscar una solución "con amplio apoyo" al conflicto catalán. Pero además de ese comunicado en el que Sánchez y Torra coinciden en buscar una salida consensuada a la situación de Cataluña, el Govern ha trasladado al Ejecutivo un documento político de soluciones. Ellos lo llaman 'Propuesta de Cataluña para España' y consta de tres puntos:

Regeneracion democrática. Aquí se incluyen las reformas, por ejemplo, de la Justicia. 'Desfranquización'. La Generalitat aboga por eliminar a Franco de las calles, empezando por la simbología de las calles y pasando por la propia Fundación Francisco Franco. Solución política. En este apartado es donde el Govern le plantea al Gobierno el derecho a la autodeterminación.

Es un documento que La Moncloa se lleva a Madrid. Es breve, de 3 o 4 páginas, y consta de varios subpuntos. Desde la Generalitat confían en que algunos de estos puntos se puedan debatir ya en la próxima reunión del mes de enero. "Es por esto, por la constatación por ambas partes de que haya un diálogo efectivo, de ponerle método y de avanzar en este camino, que nos hemos emplazado a una reunión después de las vacaciones para ver si podemos ir aproximando las posiciones de ambos gobiernos", ha afirmado Elsa Artadi en la rueda de prensa posterior.

Por su parte, Meritxell Batet ha vuelto a dejar claro que la posición del Gobierno sobre la autodeterminación, incluída en el tercer punto de ese documento, no ha cambiado. "La posición del Gobierno es conocida. Pensamos que un referéndum que hace un planteamiento binario no resuelve el problema de fondo. Hay que construir grandes consensos. Estos consensos, que se pueden plasmar en la modificación de un Estatuto de autonomía, tendrán un referéndum pactado como recoge la ley. La posición respecto al referéndum de autoderterminación no ha cambiado", ha asegurado la ministra.

El propio president de la Generalitat, Quim Torra, ha detallado que, durante el encuentro celebrado en el Palau de Pedralbes, le ha expuesto a Sánchez estos tres "grandes consensos" que a su juicio existen en la sociedad catalana: el sentimiento "republicano", el rechazo a la "represión" y el convencimiento de que el conflicto catalán se tiene que resolver mediante "un referéndum de autodeterminación".

"Estos son los tres consensos que he explicado a Pedro Sánchez y que he vehiculado a través de una propuesta de un pacto de Estado en el que confluyéramos a través de un punto en el que creo que podemos estar todos de acuerdo, que es la desfranquización del Estado y el aislar la extrema derecha. Seguramente podríamos avanzar todos en estos caminos", ha asegurado.