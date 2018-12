Ciudadanos y el PP pactarán la estructura del Gobierno andaluz después de la constitución de la Mesa del Parlamento

Las posturas se acercan, aún más, entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. En la noche de este viernes, el equipo de Moreno Bonilla accedió a otra de las principales peticiones de los de Juan Marín: dejar la negociación de la estructura del futuro Gobierno para después de haberse constituido la Mesa del Parlamento este próximo jueves 27 de diciembre.

Superado pues este escollo y habiendo alcanzado ya un acuerdo programático para implantar más de una veintena de medidas en los 100 primeros días de gobierno el acuerdo entre ambas formaciones parece prácticamente cerrado. De hecho, fuentes cercanas a la negociación dan por sentado que una vez pactada la Mesa el resto podría ir todo rodado.

Sin embargo, antes tendrán que cerrar un acuerdo para el principal órgano de gobierno del Parlamento. Fuentes del partido aseguran que ellos aspiran a presidirlo y se cierran en banda a que Vox pueda tener uno de los puestos que les correspondería a ellos. Aunque, eso sí, las mismas fuentes reconocen que podrían aceptar que el PP ceda o “regale” uno de los suyos al partido de Santiago Abascal.

Con respecto al Gobierno, Ciudadanos insiste en que quiere la presidencia de la Junta pero, como apuntó el secretario general José Manuel Villegas, eso ya no es una “línea roja”. Además, hay dirigentes ‘naranjas’ que dan por hecho que si se alcanza un acuerdo el PP tendría la presidencia y ellos la vicepresidencia, y luego se repartirían al 50% las consejerías.

Ciudadanos necesita tiempo

Fuentes del partido de Rivera reconocen que ante el escenario probable de que se pueda constituir el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos con los necesarios apoyos de Vox, el partido necesita mucho más tiempo para poder hacer “pedagogía” y explicar públicamente que ellos no han pactado nada con la formación de Santiago Abascal.

“Si el PSOE no se abstiene, necesitamos los votos de Vox”, reconoce un dirigente naranja que deja claro que ese apoyo lo será sin contraprestaciones: “si Vox quiere darnos sus votos, nosotros no podemos decirle que no, pero nunca pactaremos con ellos”.

Como en ese escenario, Ciudadanos llegaría al Gobierno aupado por el partido de extrema derecha hay quien en su dirección entiende que es necesario más margen temporal para que cale la idea de que el PSOE no ha querido unirse al “bloque constitucionalista” y que, ante la necesidad de que Andalucía necesita un cambio, Ciudadanos sí ha sido “responsable”.

Ciudadanos no ha hablado con Vox

La decisión de los de Rivera es evitar a Vox. “No nos han llamado pero nosotros tampoco les vamos a llamar”, dicen fuentes cercanas al equipo negociador andaluz.

De hecho, Ciudadanos sigue sin considerar a la formación de Abascal como interlocutor válido y entiende que el acuerdo sólo tiene que ser con el PP. Tanto es así, que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, condicionó en la reunión del pasado lunes con el PP, nada más comenzar, la continuidad de las conversaciones preguntando a la delegación ‘popular’ si se mantenía que no había negociaciones paraleles a esa mesa. El PP respondió con un ‘sí’.

Sin embargo, el equipo de Rivera no demoniza a Vox. El presidente del partido lo califica de “extremo”, de “populista” pero se sigue resistiendo a ubicar a esa formación en la extrema derecha. “No les vamos a poner un rabo y cuernos, pero tampoco les vamos a hacer la campaña”, reconoce a la Cadena SER un dirigente naranja.