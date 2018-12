Sergio Ramos cierra el año sin ver una tarjeta roja por primera vez

Sergio Ramos cierra el 2018 con una hazaña nunca conseguida antes en su carrera: cerrar un año sin ser expulsado. Desde su debut en 2004, el central había tenido que salir expulsado por lo menos una vez cada año.

En este 2018, en el que el jugador ha disputado tanto partidos de liga, como de Copa y Champions, no ha sido expulsado en ningún partido ni por roja directa ni por doble amarilla. No obstante, eso no significa que el capitán del Real Madrid no haya estado envuelto en jugadas más que polémicas.

Final de la Champions: lesión de Salah y el codazo a Karius

Una de las jugadas más comentadas del central sucedió durante la final de la Champions, en la que el Madrid se impuso al Liverpool de Klopp 3-1 con un doblete de Bale y un gol de Benzema.

En la primera parte del encuentro, con todavía empate a cero en el marcador, un choque entre Ramos y Salah acabó con el jugador egipcio lesionado del hombro. En un choque de ambos, Ramos cayó al suelo con el brazo del egipcio bajo su cuerpo. El delantero de Klopp tuvo que abandonar el partido y dio un susto a la afición egipcia antes del Mundial.

Ramos, que creó mucha polémica sobre si la lesión fue intencionada o no, zanjó la polémica afirmando que "viendo la jugada bien, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo y dicen que le hago una llave de judo".

Sin embargo, no fue la única jugada polémica del partido. Cuando el juego estaba más avanzado y tras un saque de falta, el portero del Liverpool se adelantó para despejar la pelota. Fue entonces cuando Karius y Ramos saltaron y el central blanco le propinó un codazo en la cabeza.

Tras el golpe, el portero empezó a cometer errores que propiciaron el primer gol de Benzema -que sólo tuvo que rematar tras subir a presionar- y el segundo de Bale. El partido terminó con el 3-1 cuando el galés firmó el tercero de chilena.

El guardameta alemán se sometió a un TAC en Massachussets para comprobar que si sufrió una conmoción cerebral tras el golpe del central. Karius también zanjó el tema afirmando en declaraciones para el diario Bild que "nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí".

Codazo a Havel

Otra de las grandes polémicas de este 2018 fue un codazo que propinó Ramos a Havel durante el partido de fase de grupos contra el Vktoria Plzen. El partido terminó en goleada del Real Madrid (0-5).

Durante la primera parte, cuando el esférico corría por el centro del campo, Ramos se pasó de frenada y propinó un codazo en la cara al jugador checo. Éste comenzó a sangrar y tuvieron que parar el juego.

Los médicos asistentes, que salieron inmediatamente al campo, tardaron un par de minutos y el juego se reanudó con normalidad. El colegiado no vio punible la acción.

Lovren, tras su golpe: "Habla ahora, amigo"

No obstante, este 2018 Ramos también protagonizó una polémica falta en la que él fue la víctima. Durante el Croacia - España de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, en la que los croatas consiguieron la victoria 3-2, Lovren propinó un codazo en la cabeza a Sergio Ramos.

El jugador del Liverpool, compañero de Salah, se enorgulleció de aquello e incluso compartió una imagen del momento en su cuenta de Instagram. En un directo de la misma red social dijo "Adelante, habla ahora, amigo. ¡Compañero! son un montón de maricones!".