'Juego de Tronos' deja de ser la serie más pirateada

Después de seis años de reinado, Juego de Tronos ha dejado de ser la serie más pirateada del año. Pero no porque haya dejado de ser relevante para el espectador, ni mucho menos, sino porque no ha estrenado nuevos capítulos en 2018. Desde 2012, apenas un año después de su estreno, la serie había sido la serie más pirateada del año. Sin embargo, la tendencia ha cambiado después de que los responsables de la serie decidieran no emitir la temporada final hasta 2019.

Según ha dado a conocer Torrent Freak a través de su página web, The Walking Dead fue la serie más pirateada de 2018. A pesar de que la audiencia de la serie postapocalíptica es cada vez menor (apenas congregaba a 6,1 millones de personas durante la emisión del primer capítulo de la novena temporada), la historia de Rick Grimes y el grupo de supervivientes sigue enganchando a millones de personas en todo el mundo, quienes optan por ver esta serie pirateada.

The Flash y The Big Bang Theory, entre las más descargadas

El segundo lugar de la lista elaborada por Torrent Freak es para The Flash. Después de obtener una tercera posición el año pasado, la serie basada en el superhéroe más rápido del mundo escala un puesto para volver a situarse entre las más descargadas del año. Tras ella se encuentra The Big Bang Theory, otra de las series que, al igual de Juego de Tronos, se despedirán de la audiencia para siempre.

Con el final de The Big Bang Theory a la vuelta de la esquina -se despedirá de la audiencia el próximo mes de mayo tras la emisión de su capítulo número 279- muchas han sido las personas que han decidido descargarse los últimos episodios de la serie a lo largo de 2018. De esta manera, la serie sube una posición para situarse en lo puestos "de honor".

De Vikings a Suits

A continuación, la publicación destaca otras series como Vikings, Titans, Arrow o Supernatural. Por lo tanto, Torrent Freak demuestra un año más que las series sobre superhéroes siguen estando de moda entre el público en general. En este listado también aparecen títulos como Westworld, DC's Legends of Tomorrow o Suits, que destaca en la décima posición de la clasificación.

En definitiva, todas las series se aprovechan del año en blanco de Juego de Tronos para escalar en esta lista. Sin embargo, todo hace indicar a que la serie inspirada en la saga de novelas Canción de hielo y fuego volverá a recuperar su trono en 2019, cuando se estrenará su temporada final.