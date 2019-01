El actor Kevin Spacey declara sobre un presunto caso de agresión sexual

El actor Kevin Spacey, exprotagonista de la serie 'House of Cards', comparece en la corte de Massachusetts para enfrentarse a la acusación de agresión sexual a un chico de 18 años en un bar de Nantucket hace más de dos años. El actor, ganador de un Oscar, será procesado en el Tribunal de Distrito de Nantucket tras ser acusado el mes pasado de un cargo de agresión sexual.

Se espera que Spacey se declare no culpable de esos cargos, después de que sus abogados presentasen en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado del estado de Massachusetts en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad

El actor ha intentado evitar presentarse en persona en la audiencia, en la isla costera de Nantucket, frente a la costa de Massachusetts, y en documentos presentados ante la corte ha afirmado que "su presencia amplificará la publicidad negativa ya generada en relación con este caso". Nantucket, normalmente tranquilo a principios de enero, está repleto de camiones de transmisión debido a la expectación que ha levantado el juicio.

El actor de 59 años es uno de los muchos hombres de la industria del entretenimiento, los negocios y la política que han sido acusados de conducta sexual indebida tras que las acusaciones contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein en 2017 que desataron el movimiento #MeToo.

Kevin Spacey se vio envuelto en una controversia en octubre de 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986 cuando tenía 14 años. En aquel entonces, Spacey se disculpó por cualquier conducta inapropiada con Rapp. La controversia llevó a Spacey, ganador de un Oscar en el año 2000 por su papel en 'American Beauty', a desaparecer del reparto la serie de Netflix 'House of Cards' y también de la película 'All the Money in the World'.

Las acusaciones de Nantucket se conocieron en noviembre de 2017. La experiodista de televisión de Boston Heather Unruh confirmó a la prensa que Spacey intentó tocar y se insinuó a su hijo adolescente el 7 de julio de 2016 en el bar en el que trabajaba.

El hijo de Unruh dijo a la policía que el actor había pagado varias rondas de cerveza y whisky y en un momento le dijo "vamos a emborracharnos", según los documentos de la acusación. Mientras estaban junto a un piano, Kevin Spacey intentó tocar al hijo de Unruh, según dijo el joven a los investigadores. El adolescente también afirmó a la policía que envió a su novia un video del incidente.

Los abogados de Kevin Spacey esperaban evitar que lo acusaran. En una audiencia el mes pasado, afirmaron que el adolescente no denunció el incidente cuando se produjo, que mintió a Spacey al decirle que tenía 23 años y que además había estado bebiendo mucho esa noche. El magistrado rechazó esos argumentos. Si es declarado culpable, Spacey enfrenta hasta cinco años de prisión.