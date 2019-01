PP y Vox se reúnen en Madrid para desbloquear la investidura en Andalucía

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, avisa de que en la reunión de este martes con el PP en Madrid se verá si se da el inicio de un acuerdo para la formación de un gobierno en Andalucía, o si este encuentro será el primero de una negociación "más larga". Igualmente, ha afeado que Ciudadanos (Cs) se ausente de las negociaciones, por lo que ha insistido en que la formación de Albert Rivera se siente a la mesa. Según ha explicado Ortega Smith, todavía no ha mantenido ningún encuentro con el presidente del PP, Pablo Casado, por lo que ha dicho que no conoce la posición de partida de los 'populares'. "No he tenido la oportunidad de hablar con Casado de ninguna cuestión referente a la negociación", ha dicho.

"La negociación comienza entre los dos equipos negociadores", ha recalcado sobre el encuentro que se produce en Madrid este martes con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Sobre Ciudadanos ha criticado que se resistan a sentarse a negociar con Vox. "Seguimos sin entender lo que han dicho públicamente, que no van a comparecer, que no piensan siquiera sentarse a pensar las propuestas de otros partidos", ha indicado en una entrevista en RTVE. Recuerda al partido de Albert Rivera que quiere formar parte del futuro gobierno de la Junta de Andalucía y, por tanto, de las políticas que se apliquen en la comunidad.

Preguntado sobre si cree que el PP lleva este encuentro en secreto por la posibilidad de que levante ampollas en altos cargos, el dirigente de Vox ha asegurado desconocer las cuestiones internas del partido de Casado y que Vox dará cuenta de los frutos que se produzcan "en un sentido o en otro". "Sólo tenemos dos líneas rojas, las de la bandera de España", ha aseverado Ortega Smith, poniendo el foco en los problemas nacionales. Añade que, además de sus "preocupaciones" en torno a la derogación de la ley de Violencia de Género, tan importante es "desmontar el absoluto entramado de clientelismo y corrupción" que copa la Junta.

El PP le ofrece "desterrar las políticas socialistas"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que ofrecerá a Vox en la reunión sobre el futuro gobierno de Andalucía "desterrar para siempre las políticas socialistas" en esta comunidad, pero le ha advertido de que no podrá modificar una ley si no se elige un Ejecutivo y no arranca la legislatura.

"Esperamos que recoja el guante y apoye a Juanma Moreno", ha dicho el dirigente 'popular' en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP de este martes. García Egea acudirá al encuentro de esta tarde en Madrid con Vox acompañado por el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la portavoz del partido, Marta González. Por el partido de Santiago Abascal participarán el dirigente nacional Rafael Bardají y José Francisco Contreras, dirigente de Vox en Sevilla.

Según ha dicho, los acuerdos con Ciudadanos y Vox se tienen que concretar pronto para que sea Moreno el candidato en la sesión de investidura del día 16 de enero. El pacto programático con la formación naranja se presentará mañana miércoles y se espera un acuerdo en los próximos días sobre la composición del Ejecutivo autonómico. Egea ha insistido en la necesidad de cerrar ya los acuerdos y no "defraudar" el cambio de gobierno que según el PP votaron los andaluces el pasado 2 de diciembre. Una posible candidatura de Susana Díaz a la investidura sería "un desastre" y si Moreno no es aspirante con mayoría suficiente para el próximo día 16, será "un mal presagio" sobre las posibilidades del cambio.