La consejería de Familia y la Memoria Histórica causan el primer roce entre Ciudadanos y Vox en Andalucía

Pese a que el popular Juanma Moreno no será presidente de Andalucía de manera oficial hasta el próximo 16 de enero, algunas de las 37 medidas pactadas entre PP y Vox para conseguir el apoyo del partido de ultraderecha al acuerdo de investidura entre los populares y la formación naranja ya han provocado las primeras fricciones entre Ciudadanos y el partido de Abascal.

A la formación naranja no le gustan dos en especial: la sustitución de la ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia y la creación de una Consejería de Familia en el próximo gobierno andaluz. El líder del partido en Andalucía, Juan Marín, lo ha dejado patente tras reunirse con la presidenta del parlamento andaluz, Marta Bosquet, este mismo jueves. Marin ha querido desmarcar a su formación de la ultraderecha y ha insistido en que esas 37 medidas que PP y Vox han acordado no forman parte de las políticas del Gobierno que integrarán junto con los populares.

"Las políticas del Gobierno serán las que han firmado PP y Ciudadanos",ha insitido Marín. "A mí no me vinculan los acuerdos que PP y Vox hayan firmado", ha continuado, dejando la puerta abierta a que su formación vote en contra, por ejemplo, de la sustitución de la Ley de Memoria Histórica. En ese sentido, ha explicado que, si PP y Vox han acordado sustituir esta ley por una Ley de Concordia, tendrán que presentarlo como una proposición de ley del grupo parlamentario y no como un proyecto de ley del Ejecutivo, ya que Ciudadanos "no está en esa posición".

"Lo que el señor Ortega Smith y Vox hayan negociado con Juanma Moreno y el PP tendrán que hablarlo con ellos", ha subrayado Marín, quien ha advertido: "Nosotros no estamos negociando con Vox".

Menos contundente se ha mostrado sobre la Consejería de Familia. El líder de Ciudadanos en Andalucía ha explicado que su formación puso sobre la mesa "desde el primer momento" su creación, aunque ha rechazado que vaya a ser una consejería única: según Juan Marín, debería estar integrada dentro de una Consejería de Política Sociales, Igualdad, Conciliación y Familias.

"Un taburete de tres patas"

Las palabras de Juan Marín han obtenido la respuesta de Francisco Serrano, el portavoz de Vox en Andalucía, que le ha recordado que sus 12 votos han hecho que Ciudadanos presida el parlamento andaluz y también harán que la formación naranja forme parte del Ejecutivo: el acuerdo para que Juanma Moreno sea presidente es "un taburete de tres patas", ha apuntado tras su reunión con Bosquet.

"Ya tendrán tiempo de conocernos, no somos lo que dicen que somos", ha dicho Serrano ante los medios de comunicación. Serrano pedido a la formación naranaja "respeto" para las medidas que han pactado, aunque también ha admitido que con 12 diputados no podrá hacer que se cumplan el 100% de sus propuestas.

Aun así, la formación de ultraderecha ha advertido a PP y Ciudadanos: no renunciará a sus medidas "contra el totalitarismo ideológico" y el resto de las 37 medidas pactadas entre Ortega Smith y García Egea son "totalmente razonables".