Iturralde González explica el error de arbitraje que dio la victoria al Atlético

El Atlético de Madrid se impuso al Levante y cerró la primera vuelta ganando gracias a otro gol de Griezmann -el francés ha firmado los últimos seis goles del equipo-, esta vez de penalti. La pena máxima fue uno de los aspectos polémicos del partido. La razón: fue provocado por una mano de Vukcevic dentro del área al apoyar el brazo en el césped.

Según explica el árbitro y colaborador de Carrusel Iturralde González, el colegiado Prieto Iglesias no tenía que haber pitado penalti. La circular nº4 del Comité técnico contempla la situación en la que haya "manos apoyadas sobre el terreno de juego o deslizándose sobre el mismo, en las que el jugador no hace ningún movimiento intencionado o voluntario para interceptar el balón, sino que usa el brazo como herramienta o soporte para mantener el equilibrio, debajo del cuerpo y apoyado en el terreno de juego".

El acta dice que "en estos casos, el árbitro no deberá sancionar la mano, entendiéndolo como una acción derivada del propio desarrollo del juego y accidental".

Por ello, y teniendo la asistencia del videoarbitraje, Iturralde González explica que "González González tiene que decirle que vaya a verlo". Consecuentemente, Prieto Iglesias falló al pitar el penalti pero González González también al no pedirle que fuese a las pantallas a revisarlo.

Paco López: "No se debería haber pitado"

El entrenador del Levante también consideró en la rueda de prensa que el penalti no debió ser pitado. "Desde que empezó la temporada, con lo del VAR, he sido un auténtico defensor de los árbitros. Cuando se producen situaciones de este tipo a uno le entra la duda. Este año ha salido la circular 4, que habla de las manos apoyadas en el suelo; si nos la leemos, creo que no se debería haber pitado penalti. Creo en eso, pero creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico levantinista recordó la circular publicada este curso. "Tenía entendido que cuando el brazo lo tienes apoyado y no tienes intención, esas manos no son penalti. Del árbitro lo puedo entender que lo pite, pero me cuenta entender que desde el VAR haya habido esa interpretación", expresó.