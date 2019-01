Abascal deja en manos del Tribunal de Cuentas las aclaraciones sobre las donaciones a Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, sale al paso de las informaciones sobre las donaciones de grupos opositores iraníes a su partido en 2014 y deja en manos del Tribunal de Cuentas las aclaraciones sobre posibles irregularidades en la recepción de esos donativos. Durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, Abascal ha insistido en que la financiación de su partido es "absolutamente legal" y aunque afirma que Vox no cuenta con "fondos iraníes", sí reconoce que han recibido donaciones de personas "que pueden ser extranjeras".

El secretario general de la formación ultraderechista, Javier Ortega Smith, aseguraba este domingo que el Tribunal determinó que se trataba de donativos "legales". Sin embargo, el organismo, según informa el diario El País, no llegó a analizar la campaña de las europeas de Vox de 2014 al no obtener representación. Esta mañana, Abascal instaba de nuevo al órgano de control: “lo tendrá que aclarar el Tribunal, que tiene todas nuestras cuentas”.

El líder de la extrema derecha cargaba durante la charla, especialmente, contra lo que considera una “demonización” de su partido por parte de los medios de comunicación -llegando a decir que se siente identificado con Donald Trump "por los ataques que ha recibido”- así como contra el cordón sanitario para aislar a su partido que, afirma, ha sido exigido por el Gobierno "y acatado" por Ciudadanos. Abascal responsabiliza además a las “alertas violentas lanzadas Pablo Iglesias” de estar detrás de los últimos incidentes en actos de su partido.

Sobre el futuro electoral de la formación, con elecciones europeas, autonómicas y municipales en el horizonte, Abascal ha confirmado que no buscará alianzas para llegar al Parlamento Europeo, sino que acudirá a los comicios en solitario: “en ninguno tipo de coalición con fuerzas extranjeras”. Lo que no desvela aún la formación de ultraderecha es sus candidatos, “que no se van a conocer hasta el mes de marzo” y que se elegirán, según su presidente, a través de primarias.