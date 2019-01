Vox no entregó al Tribunal de Cuentas la lista de sus 146 donantes iraníes

Vox no entregó al Tribunal de Cuentas los datos referidos a los 800.000 euros que recibió por medio de 146 donaciones de un grupo de exiliados iraníes para las elecciones europeas del año 2014, según informa el diario El País.

Esta mañana, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la financiación de su formación era "absolutamente legal" y ha dicho que, pese a que Vox no tiene "fondos iraníes", sí que han recibido donaciones de personas "que pueden ser extranjeras".

El Tribunal de Cuentas no tenía la obligación de revisar las donaciones ya que el entonces candidato, Alejo Vidal-Quadras, no tuvo la representación parlamentaria necesaria para ser elegido. Por lo tanto, el Tribunal no estaba obligado a fiscalizar dichas cuentas.

Sin embargo, la información publicada este lunes por El País contradice las palabras pronunciadas por el secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith, quien afirmaba que presentaron "inmediatamente" toda la documentación y que recibieron el visto bueno por parte del organismo fiscalizador.

"No consta en el registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en 2014, en relación con las citadas elecciones", dicen al diario desde el Tribunal de Cuentas.