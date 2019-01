El destino que es "como Praga, pero sin tantísimo turismo y sin gentrificar"

Paco Nadal lleva más de 40 años viajando sin parar, pero explica que —por suerte—aún no lo ha visto todo. Recientemente, por ejemplo, ha estado en Uganda, el único país de África que le faltaba. Y en otoño tiene previsto quitarse "la espinita" de Nueva Zelanda. Pero ahora acaba de publicar un libro ideal para responder a petición que más veces le hacen: "¡Recomiéndame un viaje!".

El viaje perfecto para ti y tus circunstancias (GeoPlaneta, 2018) incluye más de 300 propuestas agrupadas en capítulos "para olvidar una decepción amorosa", "para mochileros", "para viajar con niños", "para quienes busquen soledad", "para la crisis de los 40" o "para quienes viajan buscando el sentido de la vida", entre otros. Toda una recopilación de ideas y consejos firmada por este periodista experto en viajes al que, además, podéis escuchar cada viernes en La Ventana.

¿La viajeterapia funciona, entonces?

¡Claro! Y sus recetas te hacen mucho más feliz y tienen menos efectos secundarios. Viajar cura los males del alma y otros muchos. Hay un viaje apropiado para cada circunstancia de tu vida. No es el mismo para todos, pero sí hay un viaje perfecto para cada uno y sus circunstancias. Esa es la idea del libro.

Portada de 'El viaje perfecto para ti y tus circunstancias'. / GEOPLANETA

¿Cuál es la pregunta que más veces te hacen en redes sociales?

Me piden que les recomiende un viaje, pero mi respuesta es que no hay un viaje comodín. Lo que a ti te gusta, para otro puede ser un infierno. Por ejemplo, cruzar el desierto en todoterreno si a ti lo que te gusta es ir de compras a Nueva York...

Sorprende que en el capítulo de viajes 'Para mujeres solas' hayas incluido Irán...

Sí, es el típico ejemplo de "no te creas lo que ves en los telediarios". Cualquiera que haya ido te va a decir lo mismo: Irán es un país sorprendente porque nadie se imagina la amabilidad y la seguridad con la que se viaja. Es cierto que las mujeres tienen que viajar con un pañuelo en la cabeza, pero el resto de la experiencia es altamente positiva.

Con sus amigos pingüinos... / PACO NADAL

También le recomiendas a los "muy enamorados que visiten" Transilvania...

Y rompiendo tópicos porque la gente asocia Rumanía a Drácula y cree que es un país que está por ahí perdido, pero en realidad es un lugar por descubrir con unas magníficas ciudades de origen medieval como Sibiu o Sighișoara, que son como Praga pero sin tantísimo turismo y sin gentrificar. Es el típico ejemplo de país por descubrir, con cosas maravillosas y sin tener la sensación de que estás en un museo de cartón-piedra. Además forma parte de la Unión Europea y es barato...

¿Cuál fue tu primer viaje?

Pues uno a Noruega en autobús, cuando tenía 15 años. Yo vivía en Murcia, fui a un campamento de 'scouts' y no sé cómo, pero a los responsables se les ocurrió ir de Murcia a Noruega en autobús. 15 días de campamento, pero una semana de ida y otra de vuelta. Para mí fue un viaje iniciático, todo un descubrimiento.

¿Y te marcó?

Sí, ¡sin duda! Yo entonces no sabía que me iba a dedicar a esto, pero ese viaje me abrió los ojos y me impulsó a estar siempre rodeado de montañeros, escaladores y apasionados por la naturaleza. Gracias a eso, ahora soy lo que soy...

A los mochileros les recomiendas el Eurolines Pass, una especie de Interrail en autobús...

Sí, yo lo he hecho y es mucho más flexible que el Interrail porque hay muchos más autobuses que trenes, pero muy poca gente lo sabe. ¡Y es muy práctico!

¿Y por qué crees que para superar la crisis de los 40 es bueno dormir con hipopótamos?

Bueno, dormir al lado de un hipopótamo te quita cualquier crisis. Y si te acercas mucho, ¡hasta la vida! En el fondo es un titular que resume un viaje por África en autobús. Un viaje diferente y muy interesante que también te permite dormir en una reserva natural y ver leones o elefantes. Yo hago muchos viajes así por mi cuenta, ahora los hago con lectores de El País, y te puedo asegurar que vuelven todos alucinados.

¿Y es el viaje que más veces has hecho?

¡Y el que vo a repitiendo! Me encanta África...

¿Tienes algún viaje pendiente?

¡Pues sí! Nueva Zelanda. Pero tengo previsto quitarme esa espinita en otoño...

Si te tocase la lotería (y al revés de lo que suele hacer la gente), ¿dejarías de viajar?

¡Al contrario! Viajaría más, pero lo haría sin presión profesional. Los que nos dedicamos a viajar, obviamente, no estamos de vacaciones. Tenemos que ir siempre con material para hacer vídeos, artículos para el periódico, conexiones en directo... Si me tocase la lotería viajaría con libertad para hacer lo que me gusta.

¿Consideras que España está haciendo los deberes en materia de turismo? ¿Se han asentado las alternativas al sol y playa?

Solemos ser un país muy cainita y tendemos a quejarnos y a pensar que hacemos las cosas mal, pero yo creo que el sector turísitico español también ha hecho muchas cosas bien, por eso somos una potencia mundial. Hace años optamos por diversificar y se ha conseguido: casas rurales, turismo de interior, turismo cultural, turismo de fiestas, turismo de ciudades, turismo gastronómico... Todo eso suma bastante, pero es indudable que el sol y playa va a seguir arrasando porque tenemos 3.000 kilómetros de costa y mucho sol. ¡Y eso es bueno!

Una de las novedades de Fitur'19 es el espacio dedicado al turismo relacionado con el cine y las series. Si tuvieras que improvisar un capítulo dedicado a ese tema, ¿qué destinos incluirías?

Aquí en España, Llanes tiene una ruta por los escenarios de todas las películas que se han rodado por allí (y no todas son de Garci). En Escania, al sur de Suecia, también se pueden visitar las localizaciones donde se rodaron las películas basadas en las novelas de Henning Mankell. Y otro buen ejemplo es 'Juego de Tronos'. Al sitio que elijan como localización de esta serie le ha tocado la lotería... Y va a ir a más, ¡está claro!

¿Qué porcentaje del planeta es tan peligroso como para tener que evitarlo?

Siempre digo que en el mundo hay mucha más gente buena que mala y por eso podemos viajar. Hay destinos que pueden ser más peligrosos o que están en guerra, pero son poquísimos. La inmensa mayoría de la gente que habita el mundo está dispuesta a ayudarte y gracias a eso podemos movernos. Los telediarios y los titulares de los periódicos asustan mucho, pero yo recomiendo ir a múchísimos sitios, incluso a algunos que tienen la vitola de violentos. Hay que matizarlo...

¿Determinadas zonas de Siria, por ejemplo?

El año pasado Siria estaba en Fitur y recomendaban visaitar Palmira, que estaba recién arrebatada al ISIS. A veces te llevas sorpresas, pero no, yo estaba pensando en países como México, que tienen una imagen violenta. Te lees cuatro periódicos y parece que secuestran a todo el mundo, pero yo he viajado solo y de noche. Solo hace falta un poco de sentido común...