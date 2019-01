La desgarradora rueda de prensa de Azarenka tras caer en la primera ronda: "Estoy muy mal"

Victoria Azarenka ha protagonizado una desgarradora rueda de prensa. La tenista bielorrusa ha caído en la primera ronda del Open de Australia ante Siegemund (6-7, 6-4, 6-2). Tras el partido, Azarenka dijo, muy emocionada, que "lo estaba pasando mal" entre lágrimas.

Australia | Vika Azarenka no pudo aguantar y se quebró en conferencia de prensa, las lágrimas de la bielorrusa en su charla con los periodistas luego de su tempranera eliminación en Melbourne. pic.twitter.com/1cjLkGzr7C — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 15 de enero de 2019

"Disculpadme. He pasado mucho en mi vida, a veces me pregunto por qué. Pienso que me van a hacer más fuerte. Estoy muy mal. Voy a trabajar mucho, necesito tiempo y paciencia y un poco de apoyo. Eso es todo", dijo ante los periodistas.

Desde que fue madre en 2016, la tenista no lo ha tenido fácil. Azarenka tuvo problemas con su expareja por la custodia de su hijo durante el Wimbledon de 2016.

Debido a ello, durante un tiempo no pudo salir de California -donde residía- para no perder la custodia del hijo. En los dos últimos años ha participado exclusivamente en un Grand Slam.