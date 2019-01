Echenique advierte a las bases: "Filtrar a los medios opiniones privadas nos hace más débiles"

La Secretaría de Organización de Podemos, coincidiendo con la apertura del plazo de preiscripción individual de las candidaturas para las primarias muncipales, ha remitido este miércoles a las bases del partido un portocolo para regular el proceso interno que se abre desde hoy en más de 730 municipios españoles donde Podemos aspira a presentarse en los próximo comicios del mes de mayo.

Este documento, elaborado por el departamento que dirige Pablo Echenique, incluye un parrafo en bajo el título Lo que nunca hay que olvidar. En él, la dirección morada señala que "en estas primarias es absolutamente normal y muy sano que haya diferencias políticas, confrontación democrática de argumentos y un debate cuya intensidad sea paralela a la importancia del momento histórico que nuestro país está viviendo" . No obstante, en el texto se añade que "campañas llenas de agresividad, basadas en dañar al adversario o en impugnar sin ninguna empatía el trabajo de otros compañeros y compañeras, la utilización espuria de la burocracia, el aparato y los reglamentos para combatir a los que no piensan como nosotros o la muy vieja y nada ética operación de filtrar a los medios de comunicación (incluso a medios claramente conservadores) rumores, decisiones no confirmadas, opiniones privadas o intentos de desprestigio personal; todo esto nos hace más pobres, más pequeños, más apolillados y más débiles".

El texto del departamento de Pablo Echenique añade : "Todo el mundo se puede presentar a unas primarias de Podemos, pero no todo vale para intentar ganarlas".