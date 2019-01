El caos en el primer hotel gestionado por robots acaba con media plantilla despedida

En julio de 2015, el empresario japonés Hideo Sawada inauguraba el Henn na Hotel en la ciudad nipona de Sasebo. Un revolucionario alojamiento, el primero del mundo gestionado por robots, en el que los huéspedes eran atendidos por personajes de anime, droides con forma humanoide e incluso dinosaurios vestidos con el uniforme de la compañía, quienes trabajaban como recepcionistas a tiempo completo.

Durante la presentación de este centro vacacional, los gerentes del hotel demostraban cómo un grupo de huéspedes que eran recibidos y atendidos por una especie de portero que parecía salido de una serie de anime. Un portero robótico que les abría las puertas de hotel para nada convencional en el que podíamos encontrar robots recepcionistas, botones que llevan el equipaje a las habitaciones y habitaciones conectadas que demostraban que otro futuro era posible.

El hotel despide a la mayoría de sus empleados robóticos

Cuatro años más tarde, y después de que cientos de personas hayan disfrutado de esta experiencia única en el mundo, el sueño del Henn na Hotel se desmorona. Según recoge The Wall Street Journal, el gerente del hotel Takeyoshi Oe ha decidido retirar a más de la mitad de los 243 empleados tras considerar que la tecnología presente en estos robots no estaba lista para esta clase de presión.

A pesar de las buenas intenciones de los robots, Oe ha asegurado que los empleados ocasionaban más molestias de las que debían solucionar. En declaraciones a este medio, el gerente del hotel asegura que la mayoría de ellos necesitaban de asistencia humana para poder completar diversas acciones, por lo que han decidido retirar a la mayoría de ellos para mejorarlos y volverlos a incorporar a la plantilla en el futuro.

Los problemas de un hotel revolucionario

Según ha explicado Takeyoshi Oe, los velocirráptores tenían que ser asistidos por humanos para imprimir copias del pasaporte o el documento de identidad de los huéspedes. Pero no eran los únicos que fallaban. Tal y como recoge The Wall Street Journal, los robots que se ubicaban en cada habitación para asistir a los huéspedes no eran capaces de responder a prácticamente ninguna pregunta y se activaban en medio de la noche para despertar a los huéspedes.

Por último, el complejo hotelero también ha optado por retirar algunos robots encargados de llevar las maletas de los huéspedes puesto que no eran capaces de llegar a la habitación correcta. A pesar de ello, el gerente del hotel es optimista de cara al futuro y opina que su flota robótica podrá estar de vuelta en un futuro cercano para volver a situar al Henn na Hotel como uno de los alojamientos más revolucionarios del momento.