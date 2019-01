Agreden a un periodista de 'El País' durante las protestas de los taxistas en Barcelona

Un periodista de 'El País' ha resultado herido de un golpe en la nariz, que le ha hecho sangrar, y que le ha propinado uno de los asistentes a la asamblea de taxistas celebrada esta mañana en la Gran Vía de Barcelona.

Según ha informado este medio, el periodista Alfonso L. Congostrina ha sido golpeado en la nariz por uno de los asistentes a la asamblea que intentaba impedir que se grabara una discusión entre dos taxistas.

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha condenado la agresión y la ha considerado "inaceptable", tras resaltar que "los periodistas son también trabajadores".

Al inicio de la asamblea, Álvarez ya había hecho un llamamiento al colectivo de taxistas para no repetir episodios violentos como los vividos ayer contra vehículos VTC, porque "los taxis no somos violentos y la violencia no nos ayuda en nuestra lucha".

Los taxistas se reunirán en la tarde de este sábado con la Generalitat en la secretaría de Transportes.ç

Huelga indefinida desde el viernes

El colectivo iniciaba este viernes una huelga indefinida motivada por la nueva normativa impulsada por el Govern en la que se establece la contratación de los vehículos de alquiler con conductor con una antelación mínima de 15 minutos. Desde el sector del taxise exigía que la precontratación de estos servicios VTC fuera al menos de 6 horas. Un conflicto dentro del sector que tiene múltiples claves.

Como ocurriera durante el verano, los taxistas, previa reunión en la T-2 del aeropuerto El Prat, decidieron cortar el centro de la ciudad Condal a la espera de tener este sábado por la tarde una reunión con la Generalitat en la secretaría de Transportes.