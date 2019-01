Vuelve la actividad al Congreso con debates de decretos clave para Sánchez

El Congreso retoma este martes la actividad en el pleno con ocho debates sobre otros tantos reales decretos ley, algunos de ellos esenciales para las políticas económica y social de Pedro Sánchez, como el que regula el alquiler de vivienda o el que eleva el sueldo de los funcionarios y empleados públicos.

La semana que viene será el turno de los altos cargos del Gobierno cuyas comparecencias han pedido los grupos para recabar más información sobre el texto presupuestario y a mediados de febrero llegará el crucial debate de las enmiendas de totalidad que puedan presentar los grupos.

Hasta entonces el Congreso presenta un nivel bajo de actividad, pero no es el caso de este martes gracias a la llegada de ocho reales decretos-leyes aprobados ya en diferentes consejos de ministros. Es el primer pleno del año. A las 9:00 horas arranca un pleno que debatirá en primer lugar dos de los decretos-leyes acordados en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre, entre ellos el de las medidas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la accesibilidad universal.

Tras el real decreto sobre las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF, por el que, de entrar en vigor, las personas a las que se les cargó el impuesto entre 2014 y 2018 podrán solicitar su devolución, los diputados debatirán con los correspondientes ministros tres decretos-leyes más.

El primero, para incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias en materias de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que estaban pendientes de transposición y que son necesarios para cerrar procedimientos de infracción de la Comisión Europea; el segundo, para aprobar un incremento retributivo del sector público en el marco plurianual 2018-2020; y el tercero, para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

Los decretos-leyes del Consejo de Ministros del pasado día 28 que llegarán este martes al Congreso son el que activa una batería de medidas urgentes para el apoyo de la creación artística y la cinematografía y el que aboga por la revalorización de las pensiones.

La fragmentada composición de la Cámara pone en un brete las votaciones que tendrán lugar cuando hayan acabado los debates. Así, uno de los decretos clave, el de medidas de alquiler, no tiene asegurado el respaldo de la mayoría. Al sí seguro del grupo socialista, hay que unir los de PNV y PDeCAT, pero no es suficiente. Unidos Podemos ya han anunciado que votarán en contra: "No recoge los acuerdos que hemos pactado con el Gobierno", señalaba Irene Montero antes del comienzo del pleno. La formación morada pedía que se estableciera un límite en los precios y, de momento, esto no está contemplado en el decreto ley.

De hecho, urge para Unidos Podemos relevar ya a Íñigo Errejón, quien este lunes renunció a su acta de diputado por Madrid. La dirigente de IU Sol Sánchez será su sustituta, pero necesita el aval de la Junta Electoral y hasta que lo tenga, no podrá jurar o prometer su cargo parlamentario.