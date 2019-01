El deshielo en Groenlandia está cerca de llegar a un punto de no retorno

Los expertos llevan tanto tiempo alertando de los problemas del calentamiento global que, a pesar de ser un tema de crucial importancia, nos hemos acostumbrado a vivir con la amenaza. El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más claras de ese calentamiento de la Tierra que, por un lado hace aumentar la temperatura de los océanos y, por otro, que se derritan las capas de hielo. El diario The New York Times publicó este lunes un artículo muy extenso que llamaba a la reflexión: los científicos alertan de que el deshielo de Groenlandia se acerca a un punto de inflexión. "Se ha llegado, según las investigadoras, a un punto de extraordinaria sensibilidad, en el que cualquier modificación produce una respuesta enorme. Los ciclos fríos sólo consiguen detener el deshielo, pero no recuperar lo perdido", explica el ambientólogo Andreu Escrivà en un hilo sobre el estudio en Twitter.

Lo que ponen de relieve los últimos estudios es que "un grado de calentamiento futuro tendrá mucho más impacto que un grado de calentamiento en el pasado" y que, una vez se pase de estado líquido a gas, no habrá vuelta atrás: "En el momento en el que Groenlandia llegue a sus “100 ºC” -es decir, se produzca un cambio de estado al pasar un umbral, y éste sea irreversible- estamos JODIDOS. Si se derritiese todo el hielo el nivel del mar subiría 7 metros. No queda NI UNA playa de las que conocéis. Ni una", alerta este divulgador ambiental especializado en cambio climático.

En el momento en el que Groenlandia llegue a sus “100 ºC” -es decir, se produzca un cambio de estado al pasar un umbral, y éste sea irreversible- estamos JODIDOS. Si se derritiese todo el hielo el nivel del mar subiría 7 metros. No queda NI UNA playa de las que conocéis. Ni una. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

El artículo de The New York Times señala que hay señales muy convincentes de que nos estamos aproximando a un umbral de aceleración y sin retorno del deshielo de Groenlandia. "Si empieza, es muy difícil revertirlo (no podemos enfriar el planeta, sólo aspirar a ralentizar su calentamiento)", apunta Escrivà y hace un paralelismo cotidiano: "No tenemos una máquina mágica para enfriar ni el planeta ni Groenlandia (¿no os habéis preguntado por qué hay tantas formas de calentar rápido un líquido para haceros una infusión y tan pocas de enfriar rápido esa cerveza calentorra que se os olvidó meter en la nevera?)".

Un estudio muy extenso de Science publicado este mes asegura que el calentamiento de los océanos se está acelerando y está yendo más rápido de lo que se pensaba. Concretamente, según Nature, las pérdidas de la capa de hielo de Groenlandia han alcanzado su tasa más rápida en 350 años.

Groenlandia está perdiendo alrededor de 300 gigatoneladas de hielo al año. Teniendo en cuenta que gigatonelada de hielo es un cubo de un 1km x 1km x 1km, es fácil hacerse una idea de la magnitud del problema. En este vídeo de la NASA se hace una comparativa con el Empire State:

En el hemisferio sur, la situación es similar. Una investigación muy completa sobre la la capa de hielo de la Antártida desde 1979 hasta 2017, concluye que allí también se está aceleando el proceso: la tasa deshielo se ha triplicado desde 2007.