La increíble historia de Camino, la primera nadadora con Síndrome de Down que va a un Mundial con España

Camino Martínez de la Riva es la primera española con Síndrome de Down que va a un Mundial con España. Ahí es nada. Esta madrileña de 24 años tiene tambiénn dos récords mundiales y tres europeos en natación y ha logrado cuatro oros y una plata en el Campeonato del Mundo para personas con Discapacidad Intelectual en 2017 celebrado en Aguascalientes (México) y otros cinco oros en el Campeonato de Europa disputado en París el pasado noviembre.

Camino Martínez, que recibió hace unos días el premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid junto a Sergio Ramos, ha contado en SER Deportivos cómo es su día a día dentro de la piscina, cómo compagina la natación con su trabajo en una constructora de agua o cómo las clases de teatro le han ayudado a comunicarse con los demás.

Camino Martínez, en plena competición / ELENA AMEIDA

"Tengo una historia de superación"

"Yo tengo una historia de superación en este mundo de la natación. Empecé con cuatro años cuando mi padre me llevó a la piscina", cuenta Camino. Su padre, Fernando, explica que esos comienzos fueron muy complicados. "En un principio llevas a tu hija a natación porque te aconsejan los médicos que debe de nadar y de moverse porque los niños con Síndrome de Down tienen bastante tendencia a engordar. Así empezó todo", relata.

Camino Martínez, junto a Francisco José Delgado, director de SER Deportivos / CADENA SER

"Vi que tenía una fuerza que ni siquiera yo podía imaginar"

El camino se allanó cuando concocieron a Joaquín Juárez. "Desde que empecé a entrenar con Joaquín mi vida cambió por completo". "Él con su trabajo y paciencia conmigo me convirtió en subcampeona de Europa en 2015 y hace dos años en campeona del mundo. Vi que tenía una fuerza que ni siquiera yo podía imaginar. Campeona del mundo y mi primer récord mundial. Fue súpere mocionante", cuenta emocionada a Francisco José Delgado.

Camino Martínez, preparada para subir al puesto de salida de la piscina / ELENA AMEIDA

Camino, que se declara fan de Mireia Belmonte, aún no puede competir en Juegos Paralímpicos porque no existe la especialidad Síndrome de Down, algo que su padre reclama en la antena de la SER antes de relatar cómo vive cada éxito de su hija. "Cuando consigue la medalla de oro, sube al podio, suena el himno de España y la ves llorar al subir la bandera es impresionante".

Acerca de su faceta de actriz de teatro dice: "Me ha ayudado mucho. Mi hermano y mi madre se han dado cuenta de que no puedo dejar de actuar porque antes no hablaba con nadie". Nada, actúa y trabaja. "Son un montón de cosas", concluye entre risas esta campeona del mundo, Camino Martínez.

De izquierda a derecha, Amanda, periodista de la SER; Joaquín Camino, padre de Camino; Francisco José Delgado, director de SER Deportivos y la nadadora Camino Martínez / CADENA SER