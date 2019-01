Rivera, a Sánchez: "España no puede ir a la cola en el reconocimiento a Guaidó"

Un grupo de unas cincuenta personas con banderas venezolanas y españolas se ha concentrado pasado el mediodía de este jueves ante la puerta de los leones del Congreso de los Diputados. Detrás de esas banderas aguardaban la llegada del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien iba a pronunciar ahí una declaración tras haberse proclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó.

Según informa Ciudadanos, en la concentración estaban presentes varias asociaciones y partidos políticos venezolanos. Minutos después ha aparecido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acompañado por Leopoldo López, padre del opositor venezolano con el mismo nombre arrestado en Venezuela, con quien se había reunido minutos antes en el Congreso.

Entre aplausos de los asistentes, Rivera ha comenzado su declaración expresado su "apoyo" y "reconocimiento" al nuevo presidente interino de aquel país que "tiene que llevar a cabo la transición". El líder de Ciudadanos ha querido también decir a sus "compatriotas" que "no estáis solos" y que su partido siempre "les va a acompañar".

Como ya lo hiciera hace unas horas a través de Twitter, el líder de la formación liberal ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que el Gobierno reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "España, por motivos históricos y políticos, tiene que estar a la cabeza y no a la cola de ese reconocimiento", ha dicho Rivera.

El presidente de la formación ha pedido a Sánchez "que no se demore, que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática". Según Rivera "la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios o políticos, el Gobierno de España no lo hiciera".

Rivera ha censurado que el presidente español todavía "no se haya pronunciado" y sí lo hayan hecho otros gobiernos como el de EE.UU, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina, Francia, Alemania...

Al mismo tiempo, Rivera ha anunciado que ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a ese reconocimiento. "Esta propuesta se tendrá que votar en la Cámara y no habrá escapatoria: los grupos tendrán que decidir si están con la democracia en Venezuela o con la dictadura en Venezuela".

Rivera ha finalizado su discurso ante la puerta principal del Congreso de los Diputados de nuevo entre aplausos y gritos de "¡presidente, presidente!" de los asistentes.

El líder de Ciudadanos ha estado acompañado también por Leopoldo López, el padre del líder opositor venezolano en régimen de arresto domiciliario. López ha agradecido a Rivera y "a los políticos responsables de España" que pidan lo que debe hacer España, que es reconocer a un presidente interino que "no hace otra cosa que seguir las instrucciones que le ha dado la Constitución Venezolana".

Según López, Guaidó "no ha dado ningún golpe de Estado, no se está autoproclamando, sino que está llenando un vacío que ha dejado la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro despúes de unas elecciones falsas el 20 de mayo pasado".