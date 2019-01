Risto Mejide, a Margarita Robles: "Por ahí no, eso es demagogia"

En España, el presupuesto general para 2019 de Defensa es de 8.537 millones de euros frente a los 4.292 millones de euros para Sanidad y los 2.722 millones para Educación. Sobre esto quiso debatir Risto Mejide con la mismísima Margarita Robles, la primera ministra en activo que se sienta en el 'Chester' de Cuatro.

"¿Esto es normal en un país como España?", le preguntó el presentador, a lo que la ministra de Defensa le contestó lo siguiente: "Yo lo único que te puedo decir es que de esos 8.537 millones de euros, ¿sabes cuántos puestos de trabajo implica?".

"Por ahí no, eso es demagogia", le cortó entonces el publicista. "Te considero una mujer inteligente y no te voy a dejar que me digas lo de los puestos de trabajo porque si todo se justificase por los puestos de trabajo…oye, el narcotráfico también es una gran fuente de puestos de trabajo. ¿Y qué pasa, no puede haber más maestros? ¿Más médicos?".

"Yo tengo una responsabilidad que es respecto al Ministerio de Defensa", contestó ella. "Los demás que se apañen, ¿no? Como ministra, ¿esto te parece normal?", le interrumpió Risto.

"Lo que me parece normal es que voy a ir Ferrol porque gracias a que se van a construir unas fragatas vamos a crear 8.000 puestos de trabajo. No es demagogia, es una realidad", apuntó Robles.

Pincha AQUÍ para ver el momento completo en vídeo.