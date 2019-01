Alertan de una nueva oleada de correos que extorsionan a usuarios con vídeos sexuales

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de su página web, sobre una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que tiene como objetivo extorsionar a sus destinatarios a cambio de bitcoins. Todo ello a través de un supuesto vídeo de contenido sexual, mediante el que los piratas informáticos pretenden obtener importantes sumas de dinero de sus víctimas.

Según ha dado a conocer este organismo, el ciberdelincuente se pone en contacto con su víctima para comunicarle que le ha hackeado el ordenador. Con el objetivo de dotar de mayor credibilidad al fraude, los piratas informáticos falsean la dirección del remitente, consiguiendo que parezca que el correo ha sido enviado desde la cuenta del destinatario: "¡Hola! Como te habrás dado cuenta, te envié un correo electrónico desde tu cuenta. Esto significa que tengo acceso completo a su cuenta".

Así funciona este último timo

Después de "demostrar" que ha tenido acceso al correo electrónico de su víctima, el atacante explica que ha estado observando el comportamiento de la víctima en Internet durante los últimos meses: "Fue infectado con malware a través de un sitio para adultos que visitó en el pasado".

Un malware, conocido como Trojan Virus, que habría recopilado toda la información de la víctima. Desde sus datos personales hasta su actividad en la red. Pero no solo eso. También habría sido capaz de activar la webcam del ordenador para la grabación de vídeos cuando la víctima accediera a páginas de conexión sexual, generando vídeos que son utilizados como extorsión.

Así es el mensaje fraudulento. / OSI

"Tienes 48 horas"

Una información que ha llegado a manos del atacante, quien después de hackear el ordenador dice tener un vídeo de su víctima masturbándose mientras consume pornografía. Por esa misma razón, el remitente del mensaje amenaza a su víctima y le asegura que enviará este vídeo a todos sus contactos en las próximas 48 horas si no envía 289 dólares en bitcoins a una dirección en concreto: "Tienes 48 horas para pagar".

Sin embargo, no es más que un timo. Para evitar caer en este tipo de estafas, la OSI recomienda no abrir ningún correo electrónico de usuarios desconocidos y eliminarlos directamente. En caso de que lo hayas abierto, no contestes en ningún caso y, sobre todo, no compartas información personal. De esta manera evitarás caer en estos casos de extorsión que tan solo pretenden hacerse con importantes cantidades de dinero.