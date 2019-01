La Policía alerta sobre el timo de las facturas de la luz: "Nueva oleada de estafas"

La Policia Nacional ha vuelto a aprovechar sus redes sociales para alertar sobre un timo recurrente mediante el que los piratas informáticos están intentando hacerse con los datos de miles de personas en Internet. Todo ello a través de la técnica del phising, con la que estos hackers se hacen pasar por terceras compañías para hacerse con los datos personales y financieros de los usuarios.

En esta ocasión, los piratas informáticos se hacen pasar por Endesa, uno de los ganchos habituales para este tipo de ataques. Para llevar a cabo este robo, los hackers envían un correo fraudulento a sus víctimas haciéndose pasar por la eléctrica mediante el que se les indica que han pagado dos veces el mismo recibo y se les insta a solicitar la devolución de lo cobrado indebidamente.

Una suculenta cantidad para enganchar al usuario

¿"NOTAS" que has pagado la factura de @endesa dos veces? 🚩Nueva oleada de #estafas por mail: #NoPiques REPETIMOS➡ Es #phishing Ante la duda contacta SIEMPRE con la empresa. pic.twitter.com/kh0fcCXX6S — Policía Nacional (@policia) January 26, 2019

En primer lugar, los atacantes (bajo el dominio endesa.es) alertan a la víctima que la compañía ha detectado que una de sus facturas ha sido "doblemente pagada". Todo ello debido a una mala estimación en su sistema de débito automático, tal y como muestra el correo fraudulento recogido por la Policía Nacional en su perfil de Twitter.

Con el objetivo de cautivar a la víctima, el correo fraudulento asegura que Endesa tiene que devolverle hasta 646,30 euros, que serán ingresados en su cuenta personal tras rellenar un formulario. Una cantidad lo suficientemente suculenta como para que la víctima piense en pinchar en el enlace que ofrecen los atacantes a continuación para confirmar su solicitud.

Ponte en contacto con los canales oficiales

No obstante, este enlace no redirige a la página oficial de la eléctrica, sino a una plataforma desde la que los piratas informáticos tratan de hacerse con tus datos personales y bancarios. Por esa misma razón, si has recibido este mensaje, no ofrezcas tus datos. Ante cualquier duda, contacta con la empresa, que te sacará de dudas en cuestión de minutos.

Recuerda que la compañía tan solo se pondrá en contacto contigo a través de canales oficiales. A pesar de que el dominio endesa.es pueda ser lo suficientemente confiable, hay varios factores que demuestran que se trata de un correo fraudulento. Desde el hecho de que la compañía te vaya a devolver más de 600 euros hasta que tengas que rellenar un formulario para verificar tu identidad.