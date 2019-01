El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que, después de que en la retransmisión del Valencia-Getafe no se vieran imágenes de la tangana final, los realizadores "tienen que evitar" que se vea en televisión lo que no aporta algo positivo al fútbol, porque "un codazo" o que haya "más o menos sangre" es para los "programas de morbo".

"No vi lo que pasó en el Valencia-Getafe, me he enterado por la mañana. Los derechos de televisión son de la televisión que tiene los derechos. Eso lo reservará para sus canales (imágenes de la tangana tras el partido), para eso han pagado una cantidad importante de dinero. Los realizadores tienen que evitar que las cosas que no aportan cosas positivas al fútbol no se vean", sentenció Javier Tebas este miércoles.

Según el dirigente, lo más "importante" para el resultado y la eliminatoria fue el "extraordinario partido" que disputaron Valencia y Getafe. "El resto es importante para el Comité de Competición, que va a tener que sancionar a los jugadores que participaron en la tangana. El ver si le da un codazo o sale más o menos sangre será para los programas de morbo", insistió Tebas, dejando claro que esos asuntos no aportan nada al resultado y el espectáculo deportivo.

"Ahora hay que hacer una prueba de españolismo para el VAR"

El dirigente sigue pensando que este sistema "todavía no se entiende bien" y reiteró que sólo entra en "errores clamorosos, nada más". "Hay muchos sitios que piden que se revise todo", advirtió. En este sentido, se refirió a la llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales para expresarle su queja por la no señalización del penalti a Vinicius ante la Real Sociedad.

"Me quejo más de las formas. Está mal que llame y mal que se haga pública, pero todo va acompañado contra el VAR, contra Velasco, contra el operador que dicen que es independentista. Ahora hay que hacer una prueba de españolismo para el VAR", señaló con una sonrisa.

"A los portavoces también me los conozco, lo que dice 'Pepito' es porque lo ha dicho 'Juanito'. Con estas chorradas se pone en peligro la industria del fútbol. Los árbitros se equivocarán como yo. Mediapro es de las que mejor retransmite del mundo y estamos preocupados de si es catalana", añadió.