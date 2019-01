El partido de vuelta entre el Valencia y el Getafe de cuartos de la Copa del Rey dio mucho de qué hablar. La tangana formada al final del partido, los dos goles del Valencia in extremis que les dieron la victoria (3-1), las declaraciones de los jugadores tras el partido... fueron sólo algunos de los temas comentados en la resaca del partido.

No obstante, ni un pequeño detalle se libra del escrutinio de las redes sociales. Ese fue el caso de Marcelino, que cuando celebró el gol de Rodrigo que dio la victoria global al club, se dolió de un tirón en la pierna mientras corría por la banda para celebrarlo.

El vídeo que capta el momento -y cómo el técnico no cesa su celebración por el tirón en la pierna- ha sido ampliamente compartido en redes sociales. Además, también se han revelado las imágenes que recogen la tangana entre los jugadores de ambos equipos, después de que Javier Tebas -presidente de LaLiga- dijese que éstas no se deben enseñar porque no aportan "nada positivo" al fútbol.