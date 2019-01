Iglesias: "Iñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha compartidos en sus redes sociales un comunicado antes del Consejo Ciudadano estatal de la formación morada que se celebra este miércoles. En dicho texto, el líder de Podemos ha confirmado que no asistirá a la cita al encontrarse de permiso de paternidad. "Me conectaré por teléfono en la medida en que las tareas que conlleva mi permiso de paternidad me lo permitan, como hizo Irene en el último Consejo", ha apuntado Pablo Iglesias, que no a pesar de su ausencia ha lanzado una serie de consideraciones ante la cita.

Una de esas consideraciones, concretamente la octava, va referida a la decisión de Íñigo Errejón, que era el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, a concurrir a esos comicios bajo la marca Más Madrid de la mano con Manuela Carmena. En su primer comunicado, Iglesias anunció que Podemos no competiría contra Manuela Carmena en la carrera por el ayuntamiento de la capital, pero que si lo haría frente a Errejón. "Con todo respeto, Íñigo no es Manuela", afirmaba el secretario general de la formación morada hace unos días. Antes del Consejo Ciudadano, ha rebajado la tensión.

"Iñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. La indignación ante la falta de respeto a nuestros espacios colectivos es natural y lógica, pero debemos afrontar la situación con madurez y responsabilidad. Nuestro trabajo es ser útiles a la ciudadanía y ello pasa por ser generosos y responsables tratando de construir una confluencia lo más amplia posible. Comparto la preocupación expresada por muchos de nuestros secretarios autonómicos", apunta Iglesias, que profundida en lo expuesto este martes por Irene Montero y no descarta ahora una confluencia de fuerzas a la izquierda del PSOE para concurrir a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Esta misma semana, varios líderes territoriales de la formación morada se reunieron en Toledo para enviar un mensaje de unidad. En la 'Declaración de Toledo', como lo llamaron los asistentes, se instó al partido "a dejar de lado el fuego cruzado, las declaraciones altisonantes, que nuestra gente no entiende" y en trabajar unidos de cara a la elecciones.

