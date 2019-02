KFC lanza en EEUU una hamburguesa de pollo frito con Cheetos

Cuando parecía que habíamos visto prácticamente de todo en el campo de la gastronomía, la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) ha sorprendido al mundo con una hamburguesa que está dando la vuelta al mundo por su curiosa composición: el sándwich de pollo frito con Cheetos.

Durante estos últimos años, la marca de aperitivos de PepsiCo ha colaborado con distintas cadenas de comida rápida como Burger King o Taco Bell para crear recetas inverosímiles. Desde los Mac N' Cheetos, una especie de fingers de macarrones con queso y Cheetos hasta las quesadillas de Cheetos. Ahora, la compañía va más allá y presenta esta hamburguesa, que estará por un periodo limitado de tiempo en los estados de Carolina del Norte, Virginia y Georgia (Estados Unidos).

Así es el nuevo Cheetos Sandwich

Según ha dado a conocer la compañía a través de un comunicado recogido por The Take Out, la nueva Cheetos Sandwich se trata de una hamburguesa Crispy Colonel a la que le han añadido Cheetos con sabor a queso y una salsa de Cheetos especial. Una hamburguesa que aspira a ofrecer al consumidor "una ráfaga de Cheetos en la boca" con cada bocado.

Para ello, la cadena de comida rápida ha confeccionado una hamburguesa de filete de pollo extra crujiente empanado a mano con salsa Cheetos especial y lo ha colocado sobre un pan tostado con mayonesa y una capa de Cheetos crujientes. Los que lo han probado, están de acuerdo con la compañía al asegurar que se trata de una explosión de Cheetos en la boca.

Una oferta por tiempo limitado

Sin embargo, no todos tendrán la oportunidad de probar esta curiosa hamburguesa. Según ha dado a conocer la compañía, tan solo aquellas personas que se acerquen a los distintos restaurantes KFC distribuidos por Carolina del Norte, Virginia y Georgia podrán saborear la hamburguesa de pollo frito y Cheetos durante un tiempo limitado.

Por lo tanto, si eres un fanático de los Cheetos, tienes dos opciones: visitar alguno de estos estados en los que la oferta está vigente o esperar a que este producto llegue a España. Sin embargo, todo apunta a que esta innovación gastronómica no llegará a nuestro país, por lo que tendrás que decantarte por la primera.