Comienza el 'año del cerdo': ¿qué simboliza este animal en el horóscopo chino?

Este martes, China celebra su Año Nuevo Lunar. Un año, el 4.717 para ellos, en el que los habitantes del país se despiden del 'perro de tierra', el animal que les protegió desde el pasado 16 de febrero de 2018, para dar paso al 'cerdo de tierra'. Por lo tanto, este martes comienza el 'año del cerdo', un año en el que reinará la alegría, la diversión y la positividad.

Mientras que en Occidente contamos con doce signos zodiacales, el horóscopo en China está representado por doce animales. Con motivo de este nuevo año, el cerdo( 猪), toma el testigo del 'perro de tierra' y será el encargado de velar por los habitantes del país asiático hasta el próximo 24 de enero, cuando llegará el turno de la rata.

¿Qué representa el cerdo en el horóscopo chino?

Según cuenta la leyenda, el cerdo fue el último de los doce animales en completar la carrera convocada por el emperador de Jade. Nada más comenzar la carrera, y mientras el resto de animales trataban de hacerse con la victoria, el cerdo decidió darse un banquete y echarse una siesta antes de empezar la competición. Por esa misma razón, este mamífero quedó en última posición, convirtiéndose así en el animal que cierra el ciclo del horóscopo chino.

Sin embargo, no por ser el último es el peor. Según narra el horóscopo chino, el cerdo es un animal asociado a la alegría, la sinceridad, la valentía y la lealtad. Por lo tanto, todas aquellas personas nacidas bajo este signo son consideradas amables, íntegras y pacientes. Personas, que siempre están ahí cuando las necesitas, que te aportarán un plus seguridad y comodidad.

Además, dado que 2019 es considerado un año terrestre, los nacidos durante los próximos meses también heredarán la tolerancia, la amabilidad y la persistencia de este elemento. Por esa misma razón, el horóscopo chino determina que es un año excelente para casarse y tener hijos, ya que los niños que nacen durante el año del cerdo son portadores de alegría y buena fortuna.

En lo que respecta a su compatibilidad con otros animales, se cree que los cerdos se llevan mejor con los tigres, los conejos y las cabras. Sin embargo, no son nada compatibles con las serpientes, los monos e incluso los propios cerdos. No obstante, el cerdo no está considerado como un animal problemático. Todo lo contrario. Es símbolo de la humildad, la generosidad y la naturalidad.

Del 'año de la rata' al 'año del cerdo': el fin del ciclo

En la cultura china existe la tradición de otorgar un signo del zodíaco a cada niño en base a su año de nacimiento. Dado que el horóscopo se compone de doce animales, cada vez que finaliza 'año del cerdo', considerado como el último de todos ellos, la cultura vuelve al 'año de la rata', el primero. Por lo tanto, los animales se repiten de forma cíclica cada 12 años.

En lo que respecta al cerdo, todas las personas nacidas en los años 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 y 2008 están protegidas por este animal. Entre los 'cerdos' más famosos destacan nombres como el Ronald Reagan, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Arnold Schwazengegger, Hillary Clinton, Federico García Lorca,Chris Hemswort, el compositor Elton John, el actor Ewan McGregor, Ricky Martin, Kendall Jenner, la modelo Miranda Kerr, el tenista John McEnroe o el futbolista Johan Cruyff.

Por lo tanto, 4.717 será un año para disfrutar. Un año marcado por la celebración, el placer, la riqueza y la abundancia en el que también se valorarán aspectos como la persistencia, el esfuerzo y la buena voluntad. Todo ello para lograr un equilibrio perfecto que nos permita cerrar de forma correcta el ciclo de los últimos 12 años.