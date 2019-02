Un estudio da con la clave de la felicidad en las relaciones de pareja

Se acerca San Valentín y un estudio desprende llamativos datos sobre el amor. La clave para la felicidad de una relación es tener una pareja que sea buena persona, y no tanto que sea compatible, según ha evidenciado una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos) y que ha sido publicado en el Journal of Research in Personality.

"Las personas invierten mucho tiempo en encontrar a alguien que sea compatible, pero nosotros hemos visto que esto puede ser importante, pero no lo es todo. De hecho, hemos comprobado que lo que más importa es que el otro miembro de la pareja sea una buena persona", han explicado los expertos.

Además, en el trabajo se ha evidenciado que tener personalidades similares casi no afectaba la satisfacción de las personas con sus vidas y relaciones. "No sabemos por qué el corazón elige lo que hace, pero con esta investigación, podemos descartar la compatibilidad como el único factor", han insistido los expertos.

En la investigación han participado 2.500 parejas heterosexuales que llevaban casadas unos 20 años. Una muestra que también ha servido para comprobar que, incluso entre aquellos que tienen personalidades similares los que contaban con un compañero agradable tenían una mayor sensación de satisfacción en su relación.

Finalmente, los científicos han observado que aquellas personas cuya pareja era neurótica y, "sorprendentemente" más extrovertida, señalaban tener una relación menos satisfactoria.