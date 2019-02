El Supremo llama al exministro Zoido a testificar en el juicio del procés

Juan Ignacio Zoido se une a la lista de exministros del ejecutivo de Mariano Rajoy que comparecerán en el juicio del procés como testigos. El tribunal acaba de anunciar que acepta la petición de llamar a declarar al exministro del Interior, nombre que se une a los también testigos Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, además del propio Rajoy.

Se trata de una de las cuestiones previas planteada por las defensas que ha aceptado el tribunal que juzga el procés antes de empezar con el interrogatorio de Oriol Junqueras. Fue Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, el que pidió su testifical: "Una vez acordado que tiene que venir el presidente del Gobierno y su vicepresidenta, extraño será que, a la hora de dar explicaciones de naturaleza político-técnica sobre lo que ocurrió esos días no venga el ministro del ramo".

Como exministro del Interior y responsable último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ese momento, Zoido tendrá que explicar los detalles del operativo de 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que se desplazaron hasta Catalunya de cara al referéndum ilegal del 1-O.

Marchena ha explicado que Zoido, en el Senado, "hizo una serie de afirmaciones que la sala considera que puede ser de interés para el ejercicio del derecho de defensa" en torno al dispositivo de seguridad del 1-O.

Traducción y documentos

Marchena ha comenzado la mañana explicando que el tribunal rechaza que los acusados puedan declarar en catalán con traducción simultánea: "La Sala se ve obligada a rechazar esta posibilidad, supondría una inadmisible restrucción del principio de publicidad porque los que no tienen auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los procesados", haciendo el mismo razonamiento para las preguntas.

El presidente del tribunal ha explicado que sólo lo han pedido una vez llegado el juicio y no en la fase de instrucción: "Llevamos un año y cuatro meses de proceso en castellano y nos e ha hecho la más mínima alusión, y no se ha hecho cuando lo que ha estado en juego ha sido la aplicación de medidas cautelares". Lo que sí les permite es declarar en catalán y que luego un traductor vaya traduciendo sus explicaciones de forma consecutiva. Sobre la incorporación de documentos, Marchena está dispuesto a abrir un "segundo momento de interrogatorio" para que las defensas puedan hacer preguntas sobre documentos que vayan estudiando sobre la marcha, pero que no van a suspender el juicio.

Marchena ha rechazado limitar la capacidad acusatoria de la Abogacía del Estado y también rechaza expulsar a Vox del procedimiento, aunque ha anunciado que no permitirá un mítin de la formación ultraderechista: "El interrogatorio de las acusaciones y de las defensas sólo va a poder centrarse en los aspectos fácticos, no va a ser posible un debate ideológico".