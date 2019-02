Oriol Junqueras: "Se me acusa por mis ideas, me considero un preso político"

Oriol Junqueras ha empezado su declaración como imputado en el Tribunal Supremo en el juicio del procés anunciando que sólo contestará a las preguntas de su defensa. "Yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello", añadiendo que "se me acusa por mis ideas y no por mis hechos, estoy en un juicio político y soy un representante electo y me debo a mis votantes", ha dicho, añadiendo más tarde que "esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel".

Junqueras, por tanto, sólo contestará a preguntas de su defensa lo que acorta bastante las previsiones de longitud de su interrogatorio. "Me considero un preso político", ha añadido en la primera pregunta de su defensa. La Fiscalía considera a Oriol Junqueras el máximo responsable de la rebelión y pide para él 25 años de cárcel por ese delito y por malversación de caudales públicos. "Esto no se resuelve

Defendiendo la trayectoria "de casi 90 años" de Esquerra Republicana, Junqueras ha combatido la principal acusación que pesa sobre él: la permisividad de la violencia callejera para lograr la independencia. Ha negado hasta cuatro veces: "Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre hemos rechazado la violencia, siempre, y lo seguiremos haciendo". Si hubiera esta violencia "nos desvinculariamos, nos encontrarían enfrente, más importante que un objetivo político son los valores".

El exvicepresidente catalán ha cargado contra la Fiscalía y las acusaciones por rebelión: "Retuercen la argumentación, nada de lo que hemos hecho es delito, nada, votar en un referéndum no es delito, trabajar para la independencia de Catalunya pacíficamente no es delito, es una argumentación forzada". La despenalización de los referéndums desde 2005 también es uno de los argumentos centrales de las defensas.

La silla vacía

Siguiendo su estrategia de defensa, Junqueras ha iniciado el relato en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó parte del Estatut: "Hubo un partido, el Partido Popular, que inició una campaña en contra en el que sus dirigentes decían que recogían firmas contra Catalunya, fue llevado al Tribunal Constitucional y dio resultado a una sentencia que devastó el Estatuto de Autonomía".

"La silla que tenemos enfrente siempre está vacía y traslada su responsabilidad política a los tribunales", dice. "Siempre se niega al diálogo". La sentencia del Estatut "sin duda marcó un punto de inflexión, yo ya era independentista pero lo hizo en el caso de mucha otra gente".