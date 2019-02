Victoria para el PSOE e irrupción de Vox como tercera fuerza, según el primer sondeo del Parlamento Europeo

El PSOE ganaría las elecciones europeas al conseguir 16 escaños, mientras que Vox desembarcaría en la Eurocámara con 6 eurodiputados, según la primera proyección de escaños publicada este lunes por el Parlamento Europeo. El Partidos Socialista obtendría en España 2 escaños más que en 2014, pero el desgaste en Europa de las fuerzas tradicionales, populares y socialistas, podría convertir al futuro grupo liberal, en el que espera integrarse Ciudadanos, en la llave para cualquier acuerdo en la cámara. El grupo de los verdes también podría ser clave.

El Partido Popular perdería 2 escaños y Ciudadanos podría disputarle el segundo puesto en los resultados dentro de nuestro país. La fuerza en la que se integran los populares, el Partido Popular Europeo, bajaría en 34 escaños, hasta los 183; los socialistas europeos caerían 50 hasta los 135 asientos. Este retroceso junto al ascenso del euroescepticismo, al que se suma Vox, impediría así reeditar la gran coalición entre populares y socialdemócratas.

En cualquier caso según este sondeo, los actuales grupos parlamentarios europeístas -populares, socialdemócratas y liberales- seguirían siendo los mayoritarios en el hemiciclo tras los comicios del 26 de mayo. Los eurófobos se situarían alrededor de los 150 escaños, muy lejos de poder bloquear una Eurocámara que en la próxima legislatura tendrá 705 escaños.

De ahí que los portavoces de la cámara no se muestren excesivamente precupados. "Los datos de hoy nos dan un parlamento más fragmentado pero no nos dan un parlamento más a la derecha o ultraderecha. Contra algunas expectativas, lo que demuestra esta proyección es que, si las cosas no cambian, el 26 de mayo va a seguir una mayoría proeuropea sólida", ha asegurado Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo.

La encuesta no cuenta con datos de participación y se basa en los obtenidos en cada unos de los países miembros. En España Populares y Ciudadanos estrechan la distancia entre ambos, el PP lograría el 23,5% de los sufragios y 15 escaños; Ciudadanos el 17,9% y 12 asientos. Vox, con un 10%, entraría con 6 escaños. Podemos con un 14,1% caería a las cuarta posición al lograr 9 escaños. La victoria le daría al PSOE los dos escaños que pierde el PP hasta obtener 16 con el 25,4% de los votos. El resultado de Vox mejoraría el que en 2014 obtuvo Podemos, con su gran irrupción en las instituciones. Entonces los de Iglesias lograron el 7.96%, dos puntos porcentuales menos de los que lograría la fuerza de Abascal.