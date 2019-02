Los 'Transformers' llegan a Netflix: así será su nueva serie animada

Los seguidores de la saga Transformers están de enhorabuena. Apenas unos meses después del estreno de Bumblebee, la película inspirada en el Volkswagen Escarabajo de origen extraterrestre que llegaba a la gran pantalla el pasado mes de diciembre, Netflix y Hasbro han llegado a un acuerdo para producir una nueva serie inspirada en la clásica franquicia de origen japonés.

Una serie animada, tal y como adelanta Variety, que llegará a Netflix en 2020 bajo el título War for Cybertron. A pesar de que todavía no se conocen grandes detalles sobre la trama, desde la plataforma de vídeo en streaming apuntan que esta nueva serie se centrará en el origen de los gigantescos robots antes de su llegada a la Tierra.

El origen de los Transformers

Por lo tanto, este nuevo proyecto no estará relacionado con la saga de películas dirigidas por Michael Bay, sino que se centrará en un periodo anterior en el mundo de los Decepticons y los Autobots. A los mandos de esta nueva producción estará FJ DeSanto y la productora Rooster Teeth. Mientras tanto, la animación correrá a cargo de Polygon Pictures, un estudio que ha dirigido proyectos como Star Wars: The Clone Wars y Knights of Sidonia.

Según ha revelado el director de animación de Netflix, John Derderian, la serie animada llegará a la pequeña pantalla con un "nuevo estilo" y una animación jamás vista. Un producto, que aspira a ser un deleite tanto para los seguidores de la saga como para aquellas personas que ven por primera vez la franquicia. Todo ello con el objetivo de enganchar a las nuevas generaciones.

Los antepasados de Transformers: War for Cybertron

Por lo tanto, esta nueva serie heredará el título del videojuego lanzado con el mismo nombre en 2010. Un título, que tuvo una gran acogida entre los seguidores de la franquicia, que se centra en la guerra civil entre los Autobots y los Decepticons por el dominio del planeta. Desde la aventura de Megatron para encontrar el Emergón Oscuro hasta la guerra final que termina con la destrucción del planeta.

No obstante, por el momento se desconoce si los productores de esta nueva serie animada aprovecharán esta historia para su nueva serie de televisión. Por lo tanto, habrá que esperar para descubrir nuevos detalles de una serie animada que aspira a reconquistar a la audiencia.