El acusado de estafar a 349 parejas con las células madre de cordón umbilical acepta 4 años y medio de cárcel

Raúl Conejero acusado de estafar a 349 parejas con la extracción y conservación de muestras de sangre del cordón umbilical de sus hijos recién nacidos, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones particulares al haber reconocido los hechos y ha aceptado que se le imponga una condena de 4 años y medio de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, frente a los 9 que solicitaba inicialmente la fiscalía.

Sin embargo, la parte que afecta a las indemnizaciones, sigue el procedimiento para establecer el alcance de la responsabilidad civil de Conejero y de la empresa Stem Cell S.A., de la que era representante y que consta como responsable civil subsidiario.

Conejero ha reconocido que ofreció servicios de recogida y preservación de sangre extraída del cordón umbilical, aunque luego no cumplió su parte del acuerdo, bien porque no envió el material biológico al laboratorio donde cobró por guardar las células madre, bien porque no pagó a esa tercera empresa los costes de conservar las muestras.