Muere el marinero que protagonizó la foto del beso en Times Square tras II Guerra Mundial

Tras la derrota de la Alemania Nazi el 8 de mayo de 1945 y la posterior rendición de Japón el 15 de agosto de ese mismo año (que se rubricaría el 2 de septiembre tras la firma del Imperio nipón de la Declaración de Potsdam), la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Una decisión que desataba la alegría en las principales ciudades de los países involucrados en la misma, abarrotadas de hombres y mujeres procedentes de distintas regiones que se concentraron en las calles para celebrar el final de la guerra.

Una de las fotografías más icónicas de esta serie de sucesos fue la tomada por Alfred Eisenstädt el 14 de agosto de 1945 en el Times Square de Nueva York (Estados Unidos). Una imagen, tomada para ilustrar la rendición de Japón, que se publicaría en la portada de la revista Life como símbolo del fin de un periodo de terror que se prolongó durante seis años.

El marinero ha fallecido a los 95 años

En ella podemos ver a un marinero besando a una enfermera para celebrar la rendición del Imperio de Japón. Una imagen, protagonizada por George Mendonsa y Greta Friedman que daba la vuelta al mundo hasta convertirse en una de las fotografías más icónicas del siglo XX. Friedman fallecía en 2016, Mendonsa lo ha hecho el pasado domingo a los 95 años de edad.

En declaraciones al Providedence Journal, la hija de Mendonsa, Sharon Molleur, ha reconocido que su padre ha fallecido este domingo como consecuencia de un ataque al corazón en el centro geriátrico donde vivía junto a su mujer. Un final para un hombre que luchó durante 74 años para que Life le reconociera como el protagonista de esta histórica fotografía.



La historia detrás de la foto

En declaraciones a la CBS, que reunió a los protagonistas de la fotografía en 2012, Mendonsa explicó cómo fue el momento de un beso no consensuado que acabaría pasando a la historia: "Acababa de regresar del Pacífico. Fue por la excitación de que la guerra había terminado, y también porque había bebido unas copas. No fue un beso muy largo".

Esta foto no tiene nada de romántico, George Mendonsa, el marino que aparece en ella, no conocía a la chica, ella iba pasando y él la obligó a que lo besara simplemente porque era más fuerte que ella y podía hacerlo. pic.twitter.com/rPtt8QBRiL — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) 18 de febrero de 2019

Mientras tanto, Greta Friedman explicaba que ella no vio acercarse al marinero cuando la agarró por la cintura para besarla: "Yo no lo vi acercarse, él era un hombre muy fornido y antes de darme cuenta él ya me había cogido". A pesar de ello, no se avergonzaba de la foto, tal y como explicó su hijo en un artículo para la revista Time en 2014. En declaraciones a este medio, el hijo reconoció que su madre entendía a aquellas personas que decían que se trataba de un abuso, pero que no lo veía así: "Mucha gente ve la foto como la documentación de un abuso sexual muy público, y no como algo para celebrar".

A pesar de ser un beso no consensuado, muy criticado por la actitud del hombre, la fotografía ha pasado a la posteridad por ser una de las más románticas del siglo pasado. Un beso, que no tenía nada de romántico, tal y como recuerda Greta Friedman, pero que sirvió para ilustrar una de las portadas más famosas de la historia de la revista Life.