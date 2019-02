Risto Mejide: "Volvería a llevar al 'Chester' a Arcadi Espada"

Este martes, Risto Mejide ha presentado en Hoy por hoy el reciente lanzamiento de su octavo libro, 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte', pero también ha aprovechado su intervención para hablar de la polémica entrevista que protagonizó el periodista Arcadi Espada en el 'Chester', el programa que Cuatro emite cada domingo en prime time.

Hablando del perfil polémico del que no consigue desprenderse, Risto ha apuntado que "la polémica está a la orden del día" y ha recordado una frase de Michael Crichton que le cambió la vida: "Si cuando hablas nadie se molesta eso es que no has dicho absolutamente nada". A continuación, el presentador ha manifestado su opinión sobre la que ya es considerada la entrevista más polémica del 'Chester'.

"De esta polémica estoy aprendiendo muchas cosas", admite el también publicista. "Primero, que volvería a llevar a Arcadi al 'Chester'. Mucha gente me dice: '¿para qué lo llevaste?' Pues para que rectifique o para que se defienda. Pero cuando ya defiende sus postulados y toma carrerilla para hacerlos mayores es cuando a mí me hierve la sangre. Y esto es mi 'Chester' y tengo la potestad de acabar cuando yo quiera".

Y ha concluido: "Algunos dicen que debería haber guardado la entrevista en un cajón, pero no es mi manera de proceder. Es bueno que se haya visto esa entrevista".

(A partir del minuto 03:20)