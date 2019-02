Borràs sobre la DUI: "Una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas"

Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación con Carles Puigdemont, declara desde hace casi una hora ante el tribunal que juzga el procés independentista, desvinculándose de la preparación del referéndum, reconociendo que la Declaración Unilateral de Independencia no tuvo "efectos jurídicos" y negando cualquier malversación de caudales públicos.

La exconsellera se ha referido varias veces a la "disyuntiva" que se le presentó cuando firmó el acuerdo de Gobierno para convocar el referéndum. "Por un lado había el mandato de una mayoría absoluta del Parlament de Catalunya, y por otro yo podía imaginar que la Ley del Referéndum podía ser suspendida, esta es una realidad".

Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación y en libertad con cautelares, está acusada de desobediencia y malversación de caudales públicos por parte de la Fiscalía, pesando sobre ella una petición de 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación además de una multa de 30.000 euros. El escrito de acusación de la Fiscalía no menciona ningún acto concreto de esta exconsellera más allá de la firma de los acuerdos de cara al referéndum.

En su primera declaración frente al juez Llarena en diciembre de 2017, Borràs fue la única de las imputadas en hacer autocrítica sobre el procés soberanista y la aprobación de la DUI: "Hay que hacer autocrítica por parte de todos de cómo sucedieron los hechos, no fue el día más feliz del Parlamento de Catalunya".

Niega la malversación

Borràs ha dedicado buena parte de su intervención a negar que su departamento comprometiese dinero público en la organización del referéndum ilegal. Firmaron el acuerdo de Gobierno por "querer expresar la voluntad del Gobierno del compromiso con el referéndum, pero insisito, no hubo gasto por parte del Gobierno en el referéndum, había la firme voluntad de que no lo hubiera".

L'exconsellera de Governació Meritxell Borràs / Senyal del Tribunal Suprem (ACN)

La exconsellera, en libertad con cautelares, se ha apartado de la logística del referéndum, defendiendo que todo el material electoral encargado por su departamento meses antes respondía a una posible convocatoria electoral regional, no al 1-O: "El convencimiento era poder realizar el referéndum de forma pacífica y tranquila", explica Borràs. Sobre las papeletas y los sobres afirma que "no se me encomendó ninguna acción respecto al referéndum".