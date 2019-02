ApuntaMiNombreVox: las redes sociales contratacan a la petición de Vox

Este viernes, la formación de ultraderecha Vox ha solicitado a la Junta de Andalucía conocer el nombre y los apellidos de los funcionarios públicos que se encargan que evaluar los casos de violencia machista. La formación, en boca de su líder en esta comunidad, Francisco Serrano, demanda esta relación detallada porque, a su juicio, están emitiendo informes poco profesionales y muy ideologizados que están afectando a las sentencias judiciales.

"Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de los niños", ha asegurado Serrano en las redes sociales.

Las reacciones no han tardado en sucederse. La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha asegurado que es el inicio de una "purga" contra estos funcionarios. Soledad Pérez, portavoz del PSOE-A en la Comisión de Igualdad, ha ido más allá y ha pedido en 'La Ventana' que el parlamento andaluz no permita la tramitación de esa petición. "PP y Ciudadanos tienen que hacer un cordón sanitario y poner distancia con este grupo político. No le pueden permitir este tipo de actuaciones. Es utilizar la política para una venganza personal", ha asegurado. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que no se dará "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia machista.

Fuera del ámbito político, las reacciones también han llegado a las redes sociales, donde bajo el lema #ApuntaMiNombreVox, un gran número de usuarios de las redes han contratacado a la petición de la formación ultra.

Como Coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía en 2005, tuve el privilegio de coordinar la puesta en marcha de las 8 Unidades de Valoración Integral de VG junto a magníficas compañeras y compañeros. Creo que fueron las primeras de España #ApuntaMiNombreVox — Miguel Lorente (@Miguel__Lorente) 22 de febrero de 2019

Que no te engañen, si VOX está haciendo una “lista de fusilables” es porque PP y Ciudadanos están de acuerdo, son lo mismo. #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/bkMXg90M2P — Protestona 🏴‍☠️ (@protestona1) 22 de febrero de 2019

Soy mujer, feminista, de izquierdas, LGTBI, salgo con una persona racializada y trabajo en educación contra la violencia machista. Apuntad mi nombre las veces que os haga falta. #ApuntaMiNombreVox — Ana Maeso (@replicante612) 22 de febrero de 2019

Pues estaría bien que Vox y el #ElJuezSerrano se leyesen las leyes. Ya fue condenado por prevaricar y parece que sigue igual. El provoca y amenaza a trabajadores/as públicos a sabiendas de que vulnera la Ley y atenta contra un derecho. #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/diqTJBg7fQ — Angeles Alvarez (@AAlvarezAlvarez) 22 de febrero de 2019

Hace 40 años, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, fui con mis compañeros, todos hombres porque no había mujeres, al juzgado para imputarme por haber abortado, en solidaridad con la clínica Los Naranjos d Sevilla. Hoy tb me autoinculpo.#ApuntaMiNombreVox #NiUnPasoAtrás — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 22 de febrero de 2019