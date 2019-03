Real Madrid - Barcelona: el clásico que responderá a la pregunta del millón

Llega otro Real Madrid - Barcelona, el segundo en cuatro días. El primero buscaba un aspirante a ganar la Copa peleando en la final del Villamarín. Se llevaron la partida los de Valverde con ese asalto al Bernabéu que acabó con un 0-3 en una oda a la puntería del equipo de Valverde.

Este sábado también se perfila un título… o la lucha por él. Porque si el Barcelona no sucumbe habrá dejado a los blancos casi sin opciones de ganar esta Liga y despejería la 'x', o lo que es lo mismo, cuánto tiempo de vida le queda a los blancos en el campeonato. Solo quedará en la pugna el Atlético si gana a la Real el domingo en Anoeta. Antes del choque, los blaugranas tienen una ventaja de 9 puntos respecto a los de Solari. Incluso los seis que quedarían en caso de una victoria de los locales se antojan difíciles de remontar frente a un Barcelona que solo se ha permitido dos tropiezos graves en esta competición este año: ante el Leganés (2-1) y frente al Betis (3-4).

La Champions en el horizonte

El choque de este sábado está condicionado -además de por esta diferencia en la tabla clasificatoria- por las sensaciones que dejaron a ambos equipos la semifinal de Copa y por el partido de Champions League que afronta la semana siguiente el Real Madrid.

La afición madridista no pareció abandonar su estadio esta semana excesivamente disgustada pese a la derrota. De hecho, hubo muestras de satisfacción en muchos aspectos… salvo en la puntería. El juego fue aplaudido y experimentó una mejora considerable respecto a los encuentros anteriores frente al Ajax, al Girona y al Levante. Incluso la parroquia blanca redobló su fe en Vinicius, el delantero que le aporta ahora tanta frescura aunque le está costando convertir en goles todo el peligro que crea.

Vinicus intenta batir a Ter Stegen en el último Clásico. / Rodrigo Jiménez (EFE)

Sin embargo, puede ser un choque con caras nuevas habida cuenta de que el Madrid tiene a la vuelta de la esquina la vuelta de los octavos de final de la Champions League, la competición que, una vez más, puede curar todos sus males en las competiciones domésticas. Casi se da por hecho que algunos titulares descansarán este sábado para evitar riesgos de cara a esa cita.

Por eso apuntan a titulares Marcelo y Odriozola y es más que posible que Vallejo o Javi Sánchez -incluso Casemiro- acompañen a Sergio Ramos en el centro de la defensa por las molestias que sufre Varane, imprescindible para el partido de la Champions por la sanción europea que se le ha impuesto al capitán. También habrá aires nuevos en centro del campo, donde Kroos o Modric parecen abocados a descansar, lo que dará una oportunidad a Dani Ceballos.

Habrá que esperar a ver si las rotaciones se producen también arriba, sobre todo teniendo en cuenta lo que le está costando hacer gol al equipo en las últimas jornadas. Si la Champions manda no se descarta que puedan descansar Lucas, Benzema y Vinicius. Solari será el encargado de despejar las dudas. Lo que sí parece es que el partido es una oportunidad inmejorable para que se reivindiquen hombres como Gareth Bale y Marco Asensio.

La firmeza del Barcelona

El Barcelona vuelve al Bernabéu con más certezas. Las que ofrece su goleador Luis Suárez pese a las dudas de las salidas en la Champions. Las que ofrece la renovación de Jordi Alba. O las de un equipo que sabe que puede ganarle a cualquiera incluso cuando Messi parece desconectado. Porque si el argentino fue crucial para ganar al Sevilla en la última jornada de Liga (2-4), en el 0-3 del Bernabéu fue poco más que un acompañante de los decisivos Suárez y Dembélé.

Luis Suárez celebra uno de sus goles en el Clásico de la Copa con Dembélé. / SUSANA VERA (REUTERS)

Le beneficia también el hecho de no tener urgencias. Sobre todo de calendario, porque la Champions le llega una semana más tarde que al Real Madrid. Eso le concede más margen a Valverde a la hora de confeccionar su once. No es previsible que haya reserva alguna y que veamos sobre el césped del Bernabeú un once para sentenciar la Liga en el que Dembélé vuelva a acompañar a Messi y Suárez arriba.

Quizá la única duda es saber si Ernesto Valverde optará por ‘recuperar’ a un Phillippe Coutinho que pierde protagonismo en el equipo pero al que el Barcelona necesita si quiere lograr el anhelado triplete de Liga, Copa y Champions con el que sueña y para el que todavía tendrá que superar importantes obstáculos, sobre todo en Europa, donde en las últimas temporadas el reinado ha sido de su eterno rival.