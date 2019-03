Una de las actrices de 'Carmen y Lola': ''Si mi marido no me hubiera dejado hacer la película no la hubiese hecho''

Carmen y Lola ha sido uno de los fenómenos cinematográficos del pasado año. Una película cruda que retrata el viaje vital de dos jóvenes gitanas lesbianas en un mundo homófono y machista. La película dirigida por Arantxa Echevarría ha estado en todo momento rodeada de polémica por el retrato que hace de la comunidad gitana pero también ha sido aplaudida por la valentía de sus protagonistas.

Esta semana, una de sus actrices, Rosy Rodríguez, ha estado en Buenismo bien, el programa de Quique Peinado y Manuel Burque. Rodríguez ha contado cómo se fue cocinando la película y las dificultades que tuvo para ser parte de ella. La debutante actriz ha recordado lo importante que fueron su marido y su madre para que finalmente formase parte de la película. “Somos gitanos y es muy difícil que estando casada tu marido te deje hacer una película de lesbiana”, ha señalado. “Más aun sabiendo que te vas a casar con otro hombre y que vas a hacer pedida y boda”.

En #BuenismoBien estamos por los loles, pero también hay momentazos como éste con la actriz Rosy Rodríguez, que nos emocionó a todos.



El programa completo 👇👇👇https://t.co/1pU8Jq5pdJ pic.twitter.com/MtFm4T6bZX — Buenismo Bien (@BuenismoBien) 28 de febrero de 2019

Rodríguez ha confesado que le costó mucho convencer a su marido para que rodase la película. “Si no fuese por él no estaría aquí. Si desde el primer momento me llega a decir que no hago la película no lo hubiese hecho por eso se lo agradezco”, ha contado Rodríguez, que ha confesado que su marido ahora presume de ella.

“Si mi marido me hubiese dicho que no, no la hubiera hecho”, ha repetido la actriz. “En la comunidad gitana, siento decirlo, son muy machistas. El hombre es el que manda en casa. Mi marido, mi padre, también mi hermano, que es más pequeño que yo, pero manda. Era difícil. Tenía que contar con todos ellos. A mi padre no se lo dije. A mi marido se lo conté desde el primer momento y si me llega a decir que no, no la hubiese hecho porque me juego mi matrimonio”.