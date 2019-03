Carrusel Confidential: ¿Cómo han sido las horas posteriores a la eliminación copera en la relación entre Solari y el vestuario?

Hay dos características de Solari que no terminan de entenderse en el vestuario blanco. La primera tiene que ver con su empecinamiento en el sistema. Desde que llegó se agarró al 4-3-3 y no ha variado el dibujo ni en una sola ocasión. Ni cuando ganan, ni cuando pierden, ni en los partidos menos trascendentes ha tocado el dibujo.

Lo cual ha dejado lugar a entrecomillados como estos en Valdebebas estos días: “Cómo puede ser que Asensio esté 'ok' desde hace más de un mes y nunca juegue de titular”, “Cómo puede ser Bale el mejor goleador del equipo en grandes partidos… Solari saberlo y no encontrarle un sitio”.

Dentro del club se manejan informes que apuntan al galés como el jugador más efectivo de la plantilla en cuestión numérica de goles y asistencias. Estadísticas que Solari también maneja, pero que no termina de aplicar…

Eso en lo referente al dibujo táctico, pero tampoco varía un pelo su relación con los menos habituales. Estos días se ha realizado mucho por los pasillos de Valdebebas la comparación con Zidane. Y tampoco sale ganando en ese sentido Solari.

El francés acabó orillando a James y que por supuesto tenía a algún enfadado como Morata, pero consiguió tener enchufados a 16-17 jugadores mientras que con el argentino ven que ha elegido a sus 11 y que no tiene la mínima intención de recuperar para la causa a los que no están gozando de minutos. No habla con Bale, no anima a Asensio, jugadores como Brahim son trasparentes… y ya se sabe que con Isco ni cruzan palabra. Solari le dijo a Florentino hace 10 días en aquella cena que iba a morir con sus ideas y desde luego está siendo consecuente.

La FIFA prepara una gran revolución en el control financiero de los clubes

Es una de las grandes obsesiones de la FIFA y uno de los grandes secretos del fútbol a nivel tuberías. Es más, es probable que muchos clubes de nuestro fútbol se estén enterando de una medida que les va a afectar de aquí a poco tiempo.

Es en lo referente a los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad. Son esas cantidades, esos porcentajes en los traspasos que se tienen que pagar a los clubes de origen de un jugador.

Son los dos dispositivos que impuso la FIFA para premiar o compensar a los clubes formadores que pierden pronto a sus jugadores y que terminan recibiendo a cambio unas suculentas compensaciones económicas, cuando las reciben. Y ese es el problema. FIFA se ha dado cuenta que hay una gran cantidad de demandas de clubes que no terminan nunca de cobrar esas cantidades y la decisión os va a sorprender. La FIFA ha decidido crear su propio banco.

No sabemos si será FIFA Bank o Caja FIFA, pero va a ser la encargada de cobrar y pagar esos derechos de formación y mecanismos de solidaridad. Los clubes tendrán que pagar a FIFA y FIFA serán la que administre ese dinero. Algo que por cierto, puede ser el aperitivo de otra maniobra más de FIFA, que quiere ser también quien cobre y reparta de aquí a poco las comisiones a los representantes. Que es otra de las grandes cruzadas que tiene Infantino.

Parece una buena medida para acabar con los impagos, pero también los hay que con la mirada retorcida lo que piensan es que es otra medida más de FIFA para tener más poder y más control sobre los clubes, ahora que por ejemplo anda en guerra con UEFA.

¿Cuál será el traspaso más caro del próximo verano?

Mencionábamos hace un momento a los representantes…. Entre ellos, los intermediarios y el resto de agentes del fútbol que mueven millones cada verano se producen conversaciones e incluso apuestas cruzadas a cuál será el fichaje más caro del próximo verano.

Y según ha podido saber Carrusel Confidential, muchos de ellos apuntan, por diferentes parámetros al nombre de Joao Felix, la joven perla del Benfica: mediapunta de 19 años y que se está saliendo este año.

Al margen de que el chaval sea un crack, hay otros parámetros como decíamos que pueden determinar el precio y que por tanto sea, de entre todos, el fichaje más caro. Y hay dos nombres propios: Benfica y Jorge Mendes.

El Benfica se ha hecho famoso por realizar algunas de las ventas más caras en los últimos tiempos, como Di María, David Luiz, Renato, Ederson, Witsel, Guedes… Y por supuesto, el nombre de Mendes, que sin ser el representante principal, que es Pedro Cordeiro, el archiconocido agente tiene potestad para moverle en el mercado, y pillar una buena comisión a cambio. Pero lo dicho, el mundo del fútbol apuesta porque Joao Felix puede ser el traspaso más caro de este próximo verano. Veremos si aciertan.