La eficacia del Barcelona saca al Real Madrid de la lucha por la Liga

Dos asaltos seguidos al Bernabéu convierten al Barcelona en el gran candidato a ratificar su dominio en las competiciones españolas. Ganó 0-3 para entrar en la final de la Copa del Rey y después de su victoria de este sábado por 0-1 ya puede decir que solo futuros errores le pueden privar de esta Liga. El Atlético, a diez puntos de los azulgranas a falta de su partido en Anoeta, es el único con alguna posibilidad de pelear por el título.

En este partido de Liga volvió a quedar de manifiesto que el Barcelona es un equipo más eficaz incluso cuando sus hombres de arriba -Dembélé, Messi y Suárez- no están brillantes. Le valió con un par de ocasiones de peligro para llevarse el partido. En la de mejor factura, Rakitic se plantó delante de Courtois y le picó la pelota para hacer el 1-0. Gran combinación del croata con Sergi Roberto.

El gol llegó antes de que se cumpliera media hora de partido. Desde entonces, el Madrid inclinó el partido hacia la portería de Ter Stegen impulsado por la imaginación de Vinicius, pero una vez más quedó claro que al brasileño le falta un punto para resolver los partidos. Los Benzema, Modric y, sobre todo, Gareth Bale, tuvieron menos influencia en el juego de lo que dictan sus galones.

El análisis de Carrusel

Dani Garrido: "El sello de Guardiola fue la excelencia, el de Luis Enrique fue el hambre y el de Valverde es el oficio que le ha dado al equipo".

Jordi Martí: "Valverde ha hecho un equipo sólido y solidario. Este técnico es capaz de recuperar jugadores y se ve en el caso de Dembélé".

Tomás Roncero: "Yo me he criado con un Madrid que siempre oponía una resistencia feroz porque tiraban de orgullo. Lo que explica el problema del Madrid es que los mejores del equipo son Reguilón y Vinicius. Algo se ha hecho mal. Cuando se vendió a Cristiano y no se repuso la pieza no se reparó en lo que se perdía".

Pedja Mijatovic: "Este es el peor momento del Real Madrid. Aparte de perder estos dos partidos, los resultados le sacan de dos competiciones. Tal y como están los jugadores también vamos a sufrir en la Champions. Este Madrid atraviesa un momento difícil y se ve. Por ejemplo, en las caras de los jugadores".

Luis Suárez: "El Madrid ha estado más flojo que el otro día. Hoy se ha puesto el mono de trabajo pero ha cometido muchos errores. El Barcelona tiene que estar contento por las victorias porque se mete en la final y elimina a un rival. Además, gana tranquilidad de cara al partido de la Copa de Europa y ha recuperado a jugadores como el lateral Sergi Roberto y los dos centrales".

El gol de la victoria

Así sonó el tanto de Ivan Rakitic en Carrusel Deportivo.

Los mejores

Fue una actuación coral del Barcelona, que estuvo brillante en casi todas sus líneas. Desde el portero, Ter Stegen, hasta Leo Messi -esta vez más acertado con sus pases que con sus remates-, los de Valverde manifestaron su superioridad respecto al Real Madrid. Brilló también Rakitic, cuyo trabajo tuvo como fruto el gol, y un Lenglet y un Sergi Roberto que supieron responder cuando el Madrid apretó. Es más, el lateral demostró que siempre ofrece alternativas al ataque blaugrana.

El brasileño Vinicius también tuvo una actuación destacada. Fue, de nuevo, el jugador más incisivo en el Real Madrid y casi el único que logró acercarse con peligro hasta las inmediaciones de Ter Stegen. Tampoco hoy le acompañó el gol al jugador que pese a su juventud estuvo muy por encima de hombres tan consagrados como sus compañeros, especialmente un Gareth Bale que se fue a la hora del partido pitado por su público después de un partido en el que pasó inadvertido. Courtois y Reguilón también siguieron sumando méritos para tener el cariño del Bernabéu.

LOS DATOS CLAVE Real Madrid 0: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro (Isco, m.75), Kroos (Valverde, m.56), Modric; Bale (Marco Asensio, m.61), Vinicius y Benzema. FC Barcelona 1: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Semedo, m.91), Rakitic, Arthur (Vidal, m.71); Messi, Luis Suárez y Dembélé (Coutinho, m.78). Gol: 0-1, m.26: Rakitic. Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a Ramos (61), Asensio (82) y Carvajal (89), por el Real Madrid; y a Busquets (2) y Lenglet (63), por el Barcelona.

La polémica

La primera acción complicada para Undiano Mallenco fue una caída de Reguilón en el área en una acción con el brasileño Arthur. No hubo penalti para el colegiado de la SER Iturralde González. Era el minuto 30.

El colegiado también se tuvo que pronunciar en una posible mano de Carvajal en el área del Real Madrid. Según Iturralde, tampoco había que pitar pena máxima porque el lateral no tenía intención de jugar con el brazo. Después, Sergio Ramos tocó el balón con el pecho.

Justo antes del descanso hubo un choque entre Sergio Ramos y Leo Messi. El central blanco soltó el brazo y su codo impactó contra el rostro del argentino. Para el árbitro de la SER, el capitán del Real Madrid debió ser expulsado.

En la reanudación, Lenglet propinó un codazo a Sergio Ramos en un saque de esquina del Barcelona. Undiano le mostró amarilla al defensa blaugrana.

Asensio cayó en el área a falta de 15 minutos para el final pero se ve claramente cómo Gerard Piqué toca el balón para despejarlo sin ningún problema ni acción sancionable.