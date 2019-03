Tenso enfrentamiento entre Cristina Almeida y Pilar Gutiérrez en 'Chester'

"¿Qué vienes a explicar?", le preguntó Risto Mejide este domingo a Pilar Guitérrez, líder del Movimiento por España, cuando irrumpió en el 'Chester' de Cuatro para defender sus argumentos contra la invitada del programa, la abogada y política Cristina Almeida.

"Te quiero agradecer que me des la posibilidad de explicarme y defender mi oposición. Es un honor para mí que una antifranquista como tú me dé la posibilidad", empezó diciendo la que algunos ya conocen como 'la franquista de la tele'. "Intentamos decir las verdades del barquero, que la mayoría de los españoles ya saben, pero que algunos se empeñan en ocultar con pistas falsas, como, por ejemplo, la supuesta construcción terrible que hubo en el Valle los Caídos".

A continuación, Gutiérrez relató un ejemplo de "la leyenda negra que se ha creado en torno al franquismo", una historia que desencadenó en un tenso enfrentamiento con Cristina Almeida. "¿Y quién te la ha contado?", dijo la abogada, provocando la risas del público. "Tenemos historia para todo y me encanta la historia que ella se ha creado porque también la crean algunos. Los vencidos siempre cuentan la historia como quieren y a los vencidos no les dejan".

Y añadió: "La historia me la sé porque es la única que me han contado, la otra la he tenido yo que investigar. Y entonces discrepo absolutamente".

"Hasta que liberamos a toda España y volvía a ser España, porque antes era Rusia", manifestó entonces la franquista, a lo que Cristina respondió lo siguiente: "Sí, Rusia de toda la vida. Mira, yo he venido a discutir con él [refiriéndose a Risto]. No voy a discutir con una persona que se ha inventado una historia que le conviene".

